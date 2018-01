Von Marian Wilhelm

Innsbruck – „Wonder Wheel“ ist eine Reise in die sommerlichen 1950er-Jahre, nach Coney Island, die New Yorker Strandpromenade mit Vergnügungspark. Kate Winslet ist der Star des Films. Als Serviererin Ginny arbeitet sie im Muschel-Restaurant, hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung und ist mit dem bierbäuchigen Karussellbetreiber Humpty zusammen. Eigentlich wollte sie Schauspielerin werden und sitzt nun in einer lauten kleinen Wohnung mitten im Vergnügungspark. Schon in diesem Setting lassen sich Motive aus einem Hauptwerk des Regisseurs Woody Allen ausmachen: In „Annie Hall“ von 1977 blickt Allens Alter Ego Alvy Singer auf seine Rummelplatz-Kindheit zurück. Er wurde unter einer Achterbahn groß, sein Vater betrieb einen Autoscooter. In „Wonder Wheel“ ist es – 40 Jahre und ebenso viele Filme später – ein Kinderkarussell. Und den Vater spielt James Belushi. Das titelgebende Riesenrad hingegen bleibt Statist.

Allen hat sein alljährliches Unterhaltungsfilmchen, nach einem fragwürdigen Ausflug ins Serienfach, diesmal von den Amazon Studios produzieren lassen. Ins Kino kommt der Film im Gegensatz zu den Produktionen von Konkurrent Netflix aber trotzdem.

Die Handlung legt Allen gewohnt theaterhaft an: Im ersten Akt hat Ginny eine Affäre mit dem feschen Rettungsschwimmer, der zugleich der Geschichtenerzähler für das Filmpublikum ist (gespielt von Justin Timberlake). Außerdem taucht eine bereits erwachsene Tochter des Ehemanns (Juno Temple) auf, die von der Mafia verfolgt wird. Im zweiten Akt gibt’s dann ein Eifersuchtsdrama zwischen Tochter und Stiefmutter, die Mafia kommt dazu – und alles eskaliert.

Gerade die großartig gespielten Streite von Winslet und Belushi, die zugeschlagenen Türen in heruntergekommenen Buden würden sich für die Theaterbühne anbieten. Der Plot selbst freilich entfaltet sich in gemütlichster Vorhersehbarkeit. Wer im Kino Innovation oder ein Wagnis erwartet, ist bei Woody Allen schon lange an der falschen Adresse. Der inzwischen 82-Jährige kokettiert seit Jahren mit seinem Mangel an Ambition: „Filme sind Filme. Ich mache sie, um mich zu unterhalten – und um mich zu therapieren.“

Während sich zurzeit etliche andere Filme auch mit den dunklen Seite der 50er-Jahre beschäftigen, George Clooneys „Suburbicon“ zum Beispiel, schwelgt „Wonder Wheel“ in sonniger Sommer-Nostalgie, erzählt von Bademeistern, die Schriftsteller sein möchten, von Kellnerinnen, die sich nach Hollywood sehnen, und von Mädchen, die von aufregenden Männern träumen und bei Kriminellen landen. Alle Figuren scheitern an ihren großen Ambitionen. Nur Humpty ist mit seinem Karussell zufrieden und freut sich aufs Fischen mit seinen Kumpels.

Wer ihm und Woody Allen diesen genügsamen Spaß vorwirft, sollte vielleicht nicht auf Coney Island leben, dem Retro-Vergnügungsstrand, sondern im hippen Teil Brooklyns, bei Künstlern und Intellektuellen.

Das echte „Wonder Wheel“ auf Coney Island ist übrigens ein so genanntes „exzentrisches Riesenrad“, bei dem sich die Gondeln verschieben. Der Film dagegen dreht sich perfekt im Kreis: eher eine nette Karussellfahrt als Wunderwerk.