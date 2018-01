Innsbruck – Blicke in die Zukunft sind im österreichischen Kino selten. Nach Valentin Hitz’ „Stille Reserven“ (2016) kommt nun mit „Life Guidance“ erneut ein dystopischer Thriller ins Kino, der die düstere Zukunftsvision aber so nah wie möglich an der Gegenwart ansiedelt: „Für uns war der Reiz, etwas zu machen, was unserer Welt verstörend ähnlich sieht“, meint Regisseurin Ruth Mader. „Die Idee war, einen Science-Fiction-Film zu machen, wo die Leute allmählich draufkommen während des Schauens des Films, ‚das ist ja schon jetzt!‘“

Protagonist Alexander ist ein Finanzmanager, Bereich Agrarprodukte. Er scheint das ideale Familienleben in der Oberschicht zu führen. Doch in der Welt dieses Films muss jeder ständig versuchen, sein Potenzial besser auszuschöpfen und zu ‚wachsen‘: „eine lasche Einstellung kann fatal sein“, mahnt der für ihn zuständige Lebensberater (Florian Teichtmeister) von der outgesourcten Agentur „Life Guidance“ mit „weitreichenden Kompetenzen“ – ähnlich den grauen Herren in Michael Endes „Momo“. Wer nicht kooperiert, wird ins „Sensibilisie- rungstraining“ geschickt, wo die suboptimalen Manager ihr Bewusstsein mit Basteln auf Perfektionierung einstellen sollen. Doch in Alexander keimt der einsame Widerwille. Ein bestechender Fritz Karl geht mit stoischer Kraft, wie einst Feuerwehrmann Oscar Werner in „Fahrenheit 451“, immer mehr auf Distanz zum System. Er besucht das Subproletariat in den Gemeindebau-Schlafburgen, das dort mit Psychopharmaka und Hansi Hinterseer ruhiggestellt wird. Doch ausgerechnet beim Beten in der Kapelle kommt ihm die Erkenntnis, dass das optimierte Leben vielleicht doch nicht das gute Leben ist: „Die Kerzen haben so schön geleuchtet.“

„Life Guidance“ feierte seine Premiere beim Venedig Filmfestival und glänzt trotz erkennbarer dramaturgischer Schwächen im Drehbuch mit atmosphärisch kafkaesker Stimmung, coolem retro-futuristischem Design und einem herrlich-absurden Cameo-Auftritt von Waffenlobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly. (maw)