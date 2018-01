Von Christiane Fasching

Innsbruck — Am 17. Jänner 1999 war Moritz Eisner noch ein eigenbrötlerischer Chefinspektor und Bibi Fellner nicht einmal eine Kopfgeburt. Doch seit dem „Tatort"-Debüt von Harald Krassnitzer wurde sein Serien-Alter-Ego nicht nur zum Oberstleutnant befördert, sondern haben die TV-Macher glücklicherweise erkannt, dass einem Parade-Grantler ein Sidekick nicht schaden kann. Seit 2006 frischt Adele Neuhauser in lässiger Manier das Austro-„Tatort"-Universum auf, das am Sonntag mit „Die Faust" (Vorabkritik siehe rechts) erneut in Wien Station macht. Der zweite 2018er-Einsatz des Duos geht mit dem Fall „Her mit der Marie" (Regie: Barbara Eder) erst im Herbst auf Sendung. Fad wird Eisner und Fellner heuer trotzdem nicht: Im Laufe des Jahres werden drei neue Österreich-Einsätze gedreht, die 2019 auf Sendung gehen. Bei einem davon legt „Vorstadtweiber"-Schöpfer Uli Brée Hand ans Drehbuch. Was sonst noch beim Mord am Sonntag passiert, lesen Sie hier.

T wie Taxi Orange: Was hat jetzt bitte die längst verjährte ORF-Reality-Show mit dem Mord am Sonntag zu tun? Ganz einfach: Mischa Zickler, der Erfinder der quotenträchtigen Abenteuer aus dem Kutscherhof, hat das Drehbuch zum aktuellen Austro-„Tatort" verfasst. Aufs Krimifach will sich der kreative Kopf, der einst auch die Castingshow „Helden von Morgen" ersann, aber nicht versteifen. Zickler schreibt auch den Plot für die neue ORF-Serie „Walking on Sunshine", in der Robert Palfrader vom Anchorman zum Wetterfrosch mutiert.

A wie Abschied: Andreas Hoppe alias Kommissar Kopper hat sich — der Liebe wegen — bereits am 7. Jänner Richtung Sizilien abgesetzt, doch er ist nicht der einzige Ermittler, der sich aus dem „Tatort"-Universum verabschiedet. In Köln verschwindet Assistent Tobias Reisser, den Patrick Abozen spielte: Adieu sagt er mit der Folge „Bausünden" am 21. Jänner. In Dresden wiederum steigt Alwara Höfels als Ermittlerin Henni Sieland aus, in der Folge „Déjà-vu" (28. Jänner) ist sie noch mit dabei, ihr letzter und sechster „Tatort"-Auftritt ist für Mai geplant.

T wie tatsächlich neu: Das neue „Tatort"-Jahr bietet aber auch einige Neuzugänge. Das Team des Dortmunder Depro-Kommissars Peter Faber (Jörg Hartmann) bekommt am 4. Februar in der Folge „Tollwut" Zuwachs in Gestalt von Rick Okon, der 2016 schon mal als Mörder „Tatort"-Luft schnupperte. Okons Rollenname ist noch topsecret, spoilern ist schließlich so was von out. In Kiel wiederum wird Borowski (Axel Milberg) nach einem Solo-Auftrag aus der Einsamkeit erlöst. Almila Bagriacik springt als Kommissarin Mila Sahin für Sibel Kekilli ein.

O wie ohne Schnitt: Das Schweizer Team steht in der Beliebtheitsskala nicht ganz oben, womöglich ändert sich das aber dank Regisseur Dani Levy, der mit seinem zweiten „Tatort" namens „Alte Männer sterben nicht" ein innovatives Wagnis eingegangen ist: Die im Sommer abgedrehte Folge kam ohne einen einzigen Schnitt in den Kasten — das gab's noch nie. Inhaltlich geht's um einen Mord, der bei einem Benefizkonzert passiert. Levys Krimitrip, für den er auch das Drehbuch schrieb, wurde viermal gedreht: zweimal auf Hochdeutsch, zweimal auf Schweizerdeutsch.

R wie Rambazamba: Für diesen war ja Til Schweiger als Hamburger Bruce-Willis-Verschnitt Nick Tschiller ein Garant. Bei seinen Einsätzen gab's Tote im Überfluss und durfte sich Schlagerqueen Helene Fischer als Auftragskillerin versuchen. Im vergangenen Fernsehjahr ging Tschiller allerdings auf Tauchstation und versuchte sich stattdessen mit „Off Duty" auf der Kinoleinwand. Das Neun-Million-Euro-Spektakel entpuppte sich publikumstechnisch aber als Rohrkrepierer, 2018 will Schweiger damit im Patschenkino sein Glück versuchen.

T wie Tote. Ohne die kommt der „Tatort" natürlich nicht aus. Denn wo kein Mord, da auch keine quotenbringende Mördersuche. Markierte 2016 mit 162 Krimi-Leichen das ultimative Todes-Rekord-Jahr, ging es 2017 bedeutend unblutiger zu: Gezählt wurden 85 Tote, die meisten davon (nämlich 24) wurden erschossen, erstickt oder erwürgt wurden acht Serienfiguren, sechsmal wurde jemand erschlagen, fünfmal erstochen. Die Drehbuchautoren hantierten aber auch mit Gift, Feuer und Autos. Notabene: Überfahren zu werden, ist kein schöner Tod.