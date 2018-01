St. Anton am Arlberg – Sie gilt als die Wiege des alpinen Skisports – die Arlbergregion von St. Anton bis Stuben, Zürs, Lech und Warth. Der Bogen der von Pionieren geprägten Geschichte reicht mindestens bis zum 3. Jänner 1901 zurück, als der Skiclub Arlberg (SCA) aus der Taufe gehoben worden ist. Aus dem SCA gingen fünf Olympiasieger und zwei Gesamtweltcupsieger sowie zahlreiche Weltmeister hervor. Aus dem Winter (1894/95) ist bekannt, dass sich der Pfarrer von Warth am Arlberg, ein gewisser Johann Müller, ein Paar der „sagenumwobenen schwedischen Bretter“ schicken ließ.

Vor diesem Hintergrund werden auf ORF III im Rahmen der Serie „Zeit.Geschichte“ zwei Dokus gesendet – am Samstag, 13. Jänner, ab 20.15 Uhr. Beide drehen sich um die Faszination des weißen Sports am Arlberg.

Im Streifen „Der Arlberg, Wiege des alpinen Skilaufs“ (Regie Heinz Leger) entführen Schauspieler Tobias Moretti und Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner auf dem „Run of Fame“ vom Rendl in St. Anton über tief verschneite Landschaften bis nach Warth. Der „Run of Fame“, angelehnt an „Hall of Fame“, steht für eine Skirunde des Ruhmes. Dass es zu Begegnungen mit den Olympiasiegern Patrick Ortlieb und Mario Matt kommt, versteht sich. Nicht fehlen dürfen die Legenden Hannes Schneider und Prof. Stefan Kruckenhauser.

Die Doku über Skilegende Karl Schranz, ab 21 Uhr, hat Robert Altenburger gestaltet. Die Karriere von Schranz war geprägt von Zwischenfällen, Skandalen und der großen Liebe seiner Fans. Auch Wegbegleiter wie Heinz Prüller, Charly Kahr sowie Gattin Evelyn kommen zu Wort. Schranz feiert heuer seinen 80. Geburtstag. (za, hwe)