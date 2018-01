Innsbruck – Bei der „Millionenshow“ im ORF geht es am heutigen Montag um die Wurst – oder anders gesagt: um die Million. Zum achten Mal in der Geschichte des Quiz-Dauerbrenners könnte auf einen der Kandidaten nämlich der Glitzerregen niederprasseln. Fix ist: Armin Assinger wird zum 23. Mal in der „Millionenshow“-Historie die reichmachende letzte Frage stellen. Ob sie richtig beantwortet wird, bleibt natürlich ein Geheimnis.

Dass die Millionenfrage richtig beantwortet wurde, liegt schon ein Zeiterl zurück: Im Dezember 2013 war es der niederösterreichische Medizinstudent Mathias Stockinger, der den heißen Stuhl als Millionär verließ. Im Mai 2017 ging der Wiener Daniel Wisser lieber auf Nummer sicher – und mit 300.000 Euro nach Hause.

Ob für Franco Sottopietra aus Vorarlberg tatsächlich die Funken sprühen oder sich der 27-jährige Student der Japanologie und der Rechtswissenschaften für den sicheren Gewinn von 300.000 Euro entscheidet, erfährt das Publikum heute um 20.15 Uhr in ORF 2. (TT.com)