Von Peter Angerer

Innsbruck – Wann immer in einem US-amerikanischen Film heruntergekommene Plakatwände auftauchen, ist das ein untrügliches Zeichen für den Niedergang der dahinter liegenden Stadt. Es gibt kein Restaurant mehr, das beworben werden muss, die Immobilienhändler haben das Weite gesucht, weil sich die Wildnis der Gärten bemächtigt. Auch das Auto von Mildred Hayes (Frances McDormand) sieht nach Aufbruch aus. Es ist eines dieser Modelle, in dem sich Hausrat und eine Kinderhorde unterbringen lassen, bevor eine bessere Zukunft angesteuert wird. Aber in Mildreds Blick liegt keine Wehmut, sondern Wut, die sie inspiriert, diese Plakatwände zu mieten. Mit drei kurzen Texten auf blutrotem Hintergrund möchte sie der Kleinstadt Ebbing ihre Kriegserklärung übermitteln. Vor einem halben Jahr wurde ihre Tochter vergewaltigt, getötet und angezündet. Aber der Fall ist „verebbt“, nichts anderes bedeutet der Name der Stadt. „Wie kann das sein, Sheriff Willoughby?“, fragt Mildred auf der dritten Tafel.

Nun ist diese Straße in Sichtweite von Mildreds Haus zwar eine tote Straße geworden, doch der lokale TV-Sender holt Mildred für einen Livebericht vor die Kamera, um die ungeheuerliche Initiative zu erklären. „Ich habe das Gefühl“, sagt Mildred der Reporterin, „dass sich die Polizei von Ebbing eher darauf konzentriert, Schwarze zu foltern, als sich die Mühe zu machen, tatsächliche Verbrechen aufzuklären. Ich dachte, die Billboards könnten helfen, den Blick aufs Wesentliche zu richten.“ Damit hat die wütende Hausfrau den Teppich ziemlich weit aufgehoben, unter den der Dreck von Ebbing bisher gekehrt wurde.

Als erfolgreicher Dramatiker begegnet Martin McDonagh, Jahrgang 1970, dem Filmemachen mit großer Gelassenheit. Für seine erste Fingerübung, dem Kurzfilm „Six Shooter“, gewann er 2006 den Oscar und die Einladung für sein Kinodebüt. In „Brügge sehen ... und sterben?“ zündete McDonagh 2008 dann erstmals eine surreale Kinolunte an, die er in der Geschichte über das moralische Regelwerk unter Gangstern bei leichtem Glühen mit einer überraschenden Pointe schließlich zum Explodieren brachte. 2012 glimmte in „Seven Psychopaths“ die nächste Lunte, die unter einem grandiosen Ensemble von Hand zu Hand ging und zu rekordverdächtigen Kürzestauftritten von US-Stars führte, denn neben absurden Wendungen liefert McDonagh in seinen Drehbüchern immer Dialoge, die sich bisher vor allem männliche Stars wie Colin Farrell, Woody Harrelson, Sam Rockwell oder Christopher Walken auf der Zunge zergehen ließen. In „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ legt Frances McDormand in einem blauen Overall die Zündschnur aus.

Ebbing ist eine fiktive Stadt, die auch Sparta wie in Norman Jewisons „In der Hitze der Nacht“ (1967) oder Neshoba County in Alan Parkers „Mississippi Burning“ heißen könnte. In diesem Film über die Ermordung von drei Bürgerrechtlern durch den Ku-Klux-Klan spielte Frances McDormand 1988 die Frau eines Klan-Mitglieds, die ihr Erwachen aus den rassistischen Traditionen beinahe mit dem Leben bezahlt. Die Ästhetik und manche Requisiten in McDonaghs Film lassen lange die Vermutung zu, eine historische Rekonstruktion zu sehen.

Aber Ebbing ist eine lebendige Stadt, nur die Moral der Bewohner ist abgestorben. Der von Mildreds attackierte Sheriff Willoughby (Woody Harrelson) ist der einzige gute Mensch in Ebbing, während sich Hilfssheriff Dixon (Sam Rockwell) seiner Foltermethoden brüstet. Sogar der Pfarrer riskiert bei Mildred einen Hausbesuch, um die „Nestbeschmutzerin“ zur Besinnung zu bringen. Ebbing könnte für jede Welt und nicht nur für jene, die uns seit einem Jahr so unheimlich geworden ist, stehen. Ganz nebenbei liefert „Three Billboards ...“ mit seinem mal erbarmungslosen, mal satirischen Blick auf eine dumpfe Provinzgesellschaft auch einen Unterhaltungswert, der den besten US-amerikanischen Film des Jahres ausmacht. Den musste in diesem Jahr wohl ein Regisseur irischer Abstammung liefern.