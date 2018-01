Innsbruck — Schubladendenken ist Manuel Rubey zuwider: Der 39-jährige Wiener fühlt sich auf der Kabarett-Bühne genauso heimisch wie vor der Kamera — und dank der Familie Lässig kann man ihn seit ein paar Jahren auch wieder als Bandleader erleben. Mit den Lässig-Singers, zu denen auch Gerald Votava, Gunkl, Boris Fiala, Cathi Priemer und Clara Luzia zählen, macht der einstige Mondscheiner-Frontmann am 2. und 3. Februar im Innsbrucker Treibhaus Station, wo die Lieblingslieder des Sextetts erklingen. Mit der TT hat Rubey über Konsequenz, Mut auf Neues und gedankenlose Reflexe gesprochen.

Sie kommen gerade von der Ostsee zurück. Was verschlägt einen mitten im Winter an die raue Küste?

Manuel Rubey: Ich war da mit Michael Hofmann, einem Berliner Regisseur, mit dem ich vor zwei Jahren für den Film „Seit du da bist" zusammengearbeitet habe. Jetzt haben wir uns für drei Tage in Klausur begeben, um an Ideen für eine neue „Stadtkomödie" zu feilen. Ich find' nämlich, dass es durchaus Sinn macht, komplett woanders zu sein, wenn man an einem neuen Projekt arbeitet — Abstand kurbelt das Denken an. Aber die Ostsee im Winter ist schon speziell. (lacht) Eigentlich war es viel zu kalt und zu windig, um draußen Inspiration zu schöpfen.

Dafür können Sie sich jetzt bei der Tour mit der „Familie Lässig" wieder aufwärmen. Hätten Sie nach dem Ende von „Mondscheiner" (2009) geglaubt, jemals wieder als Leadsänger einer Band auf der Bühne zu stehen?

Rubey: Nein, ich hatte das eigentlich für mich ausgeschlossen. Zwar nicht so kategorisch wie jemals wieder Falco zu singen, aber fast. Das Schöne an der Familie Lässig ist aber, dass sie sich ohne großen Druck oder Zwang ergeben hat. Und jetzt stehen wir schon seit fünf Jahren gemeinsam auf der Bühne und denken mittlerweile ernsthaft darüber nach, ein eigenes Album zu machen. Weil sonst müssen wir irgendwann auf Hochzeiten spielen — und das wollen wir dann doch nicht.

Auf der Setlist stehen Lieder, die Ihnen und Ihren fünf Bandkollegen ans Herz gewachsen sind. Neben Songs von Element of Crime, Fanny van Dannen oder AC/DC stößt man auch auf eine Udo-Jürgens-Nummer. Wer ist da der Udo-Fan?

Rubey: Gerald Votava. Der hat ihn auch persönlich gekannt. Dass wir jetzt „Der gekaufte Drachen" singen, hat aber auch damit zu tun, dass ich dieses Lied bei einem Tribute zum ersten Todestag von Udo Jürgens gesungen hab'. Fan bin ich trotzdem keiner: Obwohl er ein herausragender Musiker war, sind mir seine Lieder manchmal zu schwülstig.

Wie gesagt: Falco-Songs wurden bislang ausgespart, dabei wären Sie ja der Experte. 2008 verkörperten Sie ihn im Kinofilm „Verdammt wir leben noch". Am 6. Februar jährt sich der Todestag des Falken zum 20. Mal. Wäre das nicht die Gelegenheit, die Falco-Regel zu brechen?

Rubey: Wenn Gunkl singen würde, dann würde ich mich dazu überreden lassen, Gitarre zu spielen — dann verliere ich auch nicht mein Gesicht. Ich find's schon wichtig, bei der Falco-Chose konsequent geblieben zu sein, sonst wäre ich diesen Stempel nie losgeworden. Wobei: Ich krieg' nach wie vor Anfragen für Werbespots, in denen ich als Falco auftreten soll, die ich aber alle ablehne. Da hab' ich sicher schon viel Geld in den Wind geschossen ...

Ende des Jahres stehen Sie letztmalig mit Ihrem Kabarett-Kompagnon Thomas Stipsits in „Gott & Söhne" auf der Bühne. Warum trennen sich nach sieben erfolgreichen Jahren Ihre Wege?

Rubey: Ganz trennen werden sich die Wege eh nicht. Es gibt jetzt nämlich die Idee, unser erstes Programm „Triest" zu verfilmen, da sind wir dann eh wieder verbandelt. Aber prinzipiell ist's so, dass wir beide wieder vermehrt an eigenen Projekten arbeiten wollten. Bei mir kommt dazu, dass ich nächstes Jahr 40 werde und herausfinden muss, was ich die nächsten zehn Jahre machen will — dafür brauch' ich einen freien Kopf. Denn so schön diese Zeit war, manchmal war mir die Fülle an Auftritten dann auch zu viel. Aber spätestens dann, wenn unsere Karrieren ins Stocken geraten, müssen wir uns eh wieder auf ein Packerl hauen.

Bei „Gott & Söhne" führte Alfred Dorfer Regie: In einem Interview hat er verraten, dass er mit Ihnen und Thomas Stipsits an einer Late-Night-Sitcom-Mischung für den ORF arbeitet. Wie ist es um dieses Projekt bestellt?

Rubey: Leider ist das ein bisschen eingeschlafen, was zur momentanen Stimmung beim ORF passt: Es ist schwieriger denn je, mit neuen Sachen durchzukommen. Aber es gibt die Idee für dieses Sitcom-Format, das hinter den Kulissen einer Late-Night-Show spielen soll und bei dem wir alle drei mitgespielt hätten. Das Grundkonzept steht, verkauft ist es allerdings noch nicht.

Täuscht's oder fehlt dem ORF der Mut zum Risiko?

Rubey: Ich möchte gern diplomatisch bleiben, weil mir schon von mehreren Seiten signalisiert wurde, dass ich das oft nicht bin. Ich glaube, der ORF würde sich nichts vergeben, wenn er noch ein paar Spielfenster mehr aufmachen würde. Ich sehne mich oft nach einem Format wie den „kunst-stücken" zurück: Da wurde mutig mit Ideen experimentiert, da gab's die Möglichkeit, etwas zu machen, ohne genau zu wissen, was dabei herauskommt. Genau so etwas versteh' ich auch unter öffentlich-rechtlich.

Apropos Mut: Auf Twitter haben Sie nach Herbert Kickls Äußerung, Asylwerber „konzentriert" unterzubringen, geschrieben: „Herr Kickl, ich schäme mich, dass Sie es in diesem Land so weit bringen konnten." Wie war die Reaktion darauf?

Rubey: In der Twitterblase, in der einem die Leute algorithmisch folgen, bin ich mit dieser Äußerung natürlich auf Zustimmung gestoßen. Aber auf anderen Wegen ist mir genauso blanker Hass entgegengeschlagen, der mich allerdings nicht eingeschüchtert hat. Ich steh' zu dem, was ich geschrieben habe, das musste einfach raus. Für mich war das Notwehr.

Macht Ihnen der neue Kurs Angst?

Rubey: Ja, total. Und ich kann auch das Argument nicht mehr hören, dass man sie jetzt einmal arbeiten lassen soll. Wenn man sich anschaut, was für Menschen mit bedenklichen Lebensläufen da in höchsten Positionen sitzen, muss ich ihnen nicht beim Arbeiten zuschauen, dann weiß ich, dass das in keine gute Richtung geht. Ich find's auch lustig, dass jetzt wieder dieser österreichische Reflex einsetzt: Wenn seriöse Zeitungen wie Le Monde oder die New York Times schreiben, dass in der Regierung Rechtsextreme sitzen, dann wird gleich zum Stehsatz „Wir lassen uns von außen nichts sagen" gegriffen. Diese Haltung gab's schon bei Waldheim und ich hab' sie schon damals nicht verstanden. Wobei Waldheim im Vergleich ja wirklich harmlos war.

Was wäre dann der richtige Reflex?

Rubey: In Wahrheit können wir eigentlich nicht mehr tun, als gemeinsam wachsam und kritisch zu bleiben.

Oder an die Ostsee auswandern.

Rubey: Ja, stimmt. Konzentriert an die Ostsee zu gehen, wäre auch eine Möglichkeit.

Das Gespräch führte Christiane Fasching