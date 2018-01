Innsbruck – Mit einem Rekordzuwachs von 8,3 Millionen Abonnenten und einem Gewinn von 186 Millionen Dollar im viertel Quartal ist Netflix beeindruckend ins neue Jahr gestartet. Eine Summe taucht in dem Quartalsreport allerdings eher beiläufig auf: Verluste von 39 Millionen Dollar werden angeführt, laut „Hollywood Reporter“ „wegen unveröffentlichter Inhalte, die nicht fortgeführt werden“.

Um welche Inhalte es sich dabei handelt, darüber herrscht von offizieller Seite aus Stillschweigen. Ein Statement von Financial Officer David Wells legt aber nahe, dass es sich wohl vor allem um Projekte handelt, an denen Kevin Spacey beteiligt war. So musste etwa die sechste Staffel von „House Of Cards“ komplett umgebaut werden. Claire Underwood (Robin Wright) wird das neue Aushängeschild der Serie. Und auch ein Filmporträt zum amerikanischen Schriftsteller Gore Vidal mit Spacey in der Hauptrolle wurde eingestampft – obwohl es bereits fertig gestellt worden ist.

Abschreibungen, so Wells, kämen regelmäßig vor, „wir hatten bislang nur keine von so einem Ausmaß und in Verbindung mit dem gesellschaftlichen Umschwung in Sachen sexueller Belästigung“. Dem zweifachen Oscar-Preisträger Spacey waren im November von mehr als einem Dutzend Männern sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden. (TT.com)