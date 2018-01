Los Angeles – „Mamma Mia!“ ist denn nicht bald Sommer. Dann kommt das neue ABBA-Musical ins Kino. Zumindest einen ersten Blick bekommen Fans von Donna (Meryl Streep), ihrer Tochert Sophie (Amanda Seyfried) und ihrer großen Liebe Sam (Pierce Brosnan) schon einmal. Universal veröffentlichte am Donnerstag den ersten deutschen Trailer. Die Story: Sophie ist schwanger und die besten Freundinnen ihrer Mutter – Tanya (Christine Baranski) und Rosie (Julie Walters) – helfen ihr.

Wie? Indem sie ihre die Geschichte des Sommers erzählen, in dem Sophie gezeugt wurde. Wie die junge Donna, gespielt von Lily James („Cinderella“), auf Sam, Harry und Bill trifft. Gleichzeitig treffen sich alle wieder auf der griechischen Insel – da ist Familienchaos vorprogrammiert. Ob diesmal herauskommt, wer Sophies leiblicher Vater ist? Wer weiß – auf jeden Fall ist der Film wieder randvoll mit ABBA-Hits und Tanzeinlagen. Am 19. Juli startet „Mamma Mia! Here We Go Again“ in den österreichischen Kinos. (TT.com)