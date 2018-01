Von Peter Angerer

Innsbruck – Der Modeschöpfer Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) zieht sich violette Strümpfe bis zu den Knien. Violett ist auch die Farbe seines Autos, das als einziger Hinweis für die Zeit der Handlung herhalten muss: ein Bristol 405, der zwischen 1955 und 1958 für ein exklusives Publikum hergestellt wurde und auch in Batmans Garage stehen könnte. Bisweilen behindert eine Flotte von Rolls-Royce-Limousinen vor Woodcocks Haus den Verkehr, aber an diesem Morgen stört die Anfrage seiner aktuellen Lebensgefährtin zum Status ihrer Beziehung die Kreativität des Meisters. Reynolds hat seinen Skizzenblock aufgeschlagen, entwirft gerade die Robe für eine Prinzessin und wird mit der Darreichung eines mit Zuckerguss verzierten, schwer verdaulichen Plundergebäcks in den trivialen Sumpf des Lebens gezogen. Damit ist der Tag, kaum begonnen, schon ruiniert, aber Cyril (Lesley Manville), Reynolds’ Schwester, die seine Geschäfte führt, ist auf derartige Krisen vorbereitet. Sie empfiehlt einen Landausflug mit dem Bristol und „das Oktober-Kleid“ als Abfindung für die verhasste Gefährtin. Das ist ein Lottogewinn, wie wir noch sehen werden, denn der Erwerb einer Woodcock-Kreation berechtigt auch eine Millionärin nicht zum Tragen des Kleides. Ekelhaftes Benehmen kann zum sofortigen Entzug der Couture-Gunst führen.

Auf seinem Ausflug entdeckt Woodcock, ständig auf der Suche nach den perfekten Maßen einer Frau, die Kellnerin Alma (Vicky Krieps), die ihm mit Grazie ein englisches Frühstück serviert. Alma ahnt, dass sich an diesem Tag ihr Leben ändern wird, Woodcock zeigt sich nicht überrascht, dass die Kellnerin auf die Einladung zum Abendessen mit einem Zettel und den notwendigen Daten reagiert. Doch der Couturier ist nicht auf Eroberung aus. Sein erstes Meisterstück als Fünfzehnjähriger war das Hochzeitskleid für seine Mutter, die er im Spitzenkostüm einer russischen Prinzessin in ihre zweite Ehe gehen ließ. Das Glück war nur von kurzer Dauer, vielleicht lag es am Kleid, weshalb er seit dem Tod der geliebten Mutter eine ihrer Haarlocken eingenäht in seinem Sakko trägt. Dieses Geständnis sollte Alma zu denken geben, von den Geistererscheinungen weiß sie noch nichts.

Anderntags kratzt Alma in Woodcocks Londoner Domizil mit dem Messer die dunklen Stellen vom Toast, sogar das Verschmieren der Butter klingt, als würde das Haus demoliert werden. Der streng ritualisierte Tag ist wieder ruiniert, Cyril sieht sich schon beim Einpacken einer Robe.

In Alfred Hitchcocks Verfilmung von Daphne du Mauriers Roman „Rebecca“ (1940) heiratet der von Laurence Olivier gespielte Lord de Winter eine Frau, die sich nach der Hochzeit sofort unbehaglich zu fühlen beginnt. Die Haushälterin hängt noch an Rebecca, der unter ungeklärten Umständen verstorbenen ersten Frau des Lords. 25 Jahre später klagte Hitchcock gegenüber François Truffaut in dessen Interview-Buch „Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?“ über einen dramaturgischen Mangel, denn für stärkere Gefühle hätte die Böse nicht die Haushälterin, sondern die Schwester des Lords sein müssen.

Paul Thomas Anderson, in dessen Filmen seit 20 Jahren überlebensgroße Figuren einmal mehr, einmal weniger komisch an der Vergeblichkeit ihrer Anstrengungen scheitern, entwirft in „Der seidene Faden“ nicht nur eine von „Rebecca“ abweichende Figurenkonstellation, der ganze Film ist eine Hommage an das Kino-Universum Alfred Hitchcocks. Zusätzlich huldigt Anderson dem Meister des Mystery-Thrillers bei der Wahl der Namen des Personals. Alma hieß Hitchcocks Ehefrau, die als Autorin und Cutterin seiner Filme beteiligt war. Als Model, Muse und Näherin, die bald alle Fäden zieht und nebenbei noch Klassenschranken überwinden muss, macht sich Alma im Hause Woodcock unentbehrlich. Dieses Haus ist eine hermetisch abgeriegelte Welt aus Schönheit und Luxus, „ausgesuchte Höflichkeiten“ kommen wie gefrorene Luft aus den Mündern der Protagonisten, die in dieser Hölle aus Einsamkeit und Albträumen leben.

Für die Gestaltung der kalten Schönheit wollte Anderson erstmals als sein Kameramann die Verantwortung übernehmen. Einzigartig ist „Der seidene Faden“ zudem durch Daniel Day-Lewis, der sich einen Phantom-Kampf mit Laurence Olivier liefert. 2007 triumphierte er schon als Öl-Tycoon in Andersons „There Will Be Blood“. Sein Woodcock soll seine letzte Arbeit für das Kino sein.