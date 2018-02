Berlin – „Bachelorett“-Gewinner und Musiker David Friedrich (28) ist raus. Er musste das RTL-Dschungelcamp kurz vor dem Finale am Freitagabend verlassen. Die übrigen drei Camp-Kollegen erhielten an Tag 15 mehr TV-Zuschauer-Anrufe als er. Der Schlagzeuger zeigte sich nicht traurig über seinen Auszug. „Ich kann raus, ich kann was essen gehen“, sagte er kurz nach der Verkündung.

Damit stehen die drei Finalisten der zwölften Ausgabe von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ nun fest: Musikerin Tina York (63), Influencerin Jenny Frankhauser (25, Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger) und Sänger Daniele Negroni (22) kämpfen am Samstagabend (22.15 Uhr) um die Dschungelkrone.

Zur Dschungelprüfung in der vorletzten Folge dieses Jahres mussten Friedrich und Frankhauser antreten. Die Aufgabe: Frankhauser musste schleimige Fisch- und Fleischabfälle aus diversen abgeschlossenen Tonnen sammeln und in einen großen Trichter kippen. Die passenden Schlüssel waren in Löchern an einer Metallwand versteckt, die etwa von Spinnen, Schlangen und Skorpionen bewacht wurden. Die Pointe: David stand in einer verglasten Grube unter dem Trichter und bekam alles ab. Je mehr Müll, desto mehr Sterne war die Devise. Die beiden erspielten zwei davon. (APA/dpa)