Los Angeles – Der Zeichentrickfilm „Coco“ ist mit elf Trophäen der große Gewinner bei den diesjährigen Annie-Awards-Animationspreisen. Der Disney-Film aus dem Hause Pixar über den Totenkult in Mexiko gewann in der Nacht zum Sonntag etwa in der Topsparte „Best Animated Feature“ sowie für Regie und Effekte. „Coco“ siegte bereits bei den Golden Globes und ist auch für einen Oscar nominiert.

Im Oscar-Rennen tritt „Coco“ unter anderem gegen „The Breadwinner“ an, der bei der Annie-Gala zum besten Independent-Film gekürt wurde. Die animierte Geschichte über ein Mädchen in Afghanistan wurde von Angelina Jolie mit produziert. Die Annie Awards für Film-, Fernseh- und Videospiel-Produktionen wurden in Los Angeles zum 45. Mal vergeben. (APA/dpa)