Innsbruck – Die beiden Schwestern Ella (18) und Greta (22) aus Innsbruck haben es mit ihren Stimmen bis vor die Jury von DSDS geschafft. Für überraschte Blicke sorgte der Auftritt der beiden gebürtigen Sistranserinnen, die als Geschwisterpaar in den Raum geholt wurden. „Unsere Anmeldung bei DSDS war ziemlich spontan, wir haben niemandem davon erzählt. Weil wir schon seit der Kindheit miteinander musizieren, sind wir einfach zu zweit angetreten, alleine hätte ich mich gar nicht getraut“, meint Greta auf Nachfrage der TT. Vor der DSDS-Jury zu singen, war dann noch mal ein anderes Level, doch beide gaben ihr Bestes: Greta schmetterte den Klassiker „At Last“ von Etta James, Ella „I See Fire“ von Ed Sheeran. Was Bohlen von den beiden Schwestern hält, zeigt sich heute Abend. Ab 20.15 Uhr kämpfen die beiden bei RTL um den Einzug in den Recall. (TT)