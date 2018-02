Innsbruck – Mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem letzten Auftrag kehrt Teenager-Agentin Kim Possible zurück. Wie Disney gegenüber dem Portal „Deadline“ bestätigte, ist eine Realadaption der erfolgreichen Zeichentrickserie geplant, allerdings in Form eines Filmes. Derzeit werde nach einer passenden Protagonistin gesucht, das Casting habe vor kurzem begonnen.

Während es zur Handlung und Ausstrahlung noch keine Informationen gibt, stehen Autoren- und Regieteams fest. Die Schöpfer der Serie, Mark McCorkle und Robert Schooley, haben das Drehbuch in Zusammenarbeit mit Josh A. Cagan („Bandslam“) zu Papier gebracht. Auf den Regiestühlen nehmen Zach Lipovsky („Dead Rising“) und Adam B. Stein („Jimmy Kimmel Live“) Platz.

Die Prämisse einer Cheerleaderin, die eher zufällig als Geheimagentin verpflichtet wird, wird aber großer Wahrscheinlichkeit nach beibehalten werden. Gemäß der Zeichentrickvorlage dürften auch Kim Possibles Sidekick Ron und die Gegenspieler Drakken und Shego Teil des Films sein. Wie es allerdings um Kims Haustier, Nacktmull Rufus, steht, dürfte da die spannendere Frage sein.

Der Disney-Channel strahlte die Cartoon-Serie 2002 erstmals aus, ein Jahr später folgte die deutschsprachige Premiere. 2007 flimmerte die letzte von 87 Episoden über die Bildschirme. Die vier Staffeln wurden um zwei Zeichentrickfilme ergänzt.

Adam Bonnett, einer der Vorsitzenden des Disney Channel Originalprogramms, kommentierte Kim Possibles Realverfilmung folgendermaßen: „Mark und Rob haben eine zeitlose Figur geschaffen, in der Kinder in der ganzen Welt eine Freundin fanden, ein normales Mädchen, das zufällig in seiner Freizeit Bösewichte bekämpft. Auch wenn Kim Possible ‚zu allem fähig ist‘, sahen Kinder und Jugendliche, dass dieser animierte Rotschopf genau so war wie sie. Ich freue mich darauf, wieder mit Mark und Bob zu arbeiten, um mit ihnen Kim und Ron eine Extra-Dimension zu verleihen.“ (tst)