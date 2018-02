New York – „Fifty Shades of Grey“ bleibt Kinokassenmagnet: Der dritte Teil der Erotikreihe, „Fifty Shades of Grey - Befreite Lust“, spielte an seinem Eröffnungswochenende in den USA und Kanada rund 38,8 Millionen Dollar (etwa 32 Millionen Euro) ein, wie der „Hollywood Reporter“ berichtete. Das war zwar weniger als die beiden Vorgängerfilme an ihren jeweiligen Eröffnungswochenenden eingespielt hatten, reichte aber dennoch für den ersten Platz. Der Film mit Dakota Johnson und Jamie Dornan ist auch bereits in Österreich zu sehen.

Auf dem zweiten Platz landete der Zeichentrickfilm „Peter Hase“, ebenfalls neu eingestiegen, mit rund 25 Millionen Dollar. Der Kinderfilm soll im März in den deutschsprachigen Kinos starten. Auf den dritten Rang schaffte es ein weiterer Neueinsteiger: Der Thriller „The 15:17 to Paris“ unter der Regie von Clint Eastwood, der ab Anfang März in Österreich zu sehen sein soll, spielte rund 12,6 Millionen Dollar ein.

Der Vorwochensieger musste sich unterdessen mit dem vierten Platz begnügen: „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ spielte in seiner achten Woche rund 9,8 Millionen Dollar ein. Ebenfalls in der achten Woche schaffte es „Greatest Showman“ mit Hugh Jackman mit rund 6,4 Millionen Dollar noch auf den fünften Platz. (dpa)