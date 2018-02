Köln – „Dieses Jahr wird alles anders. Und vor allem anders, als man denkt.“ Heidi Klum lädt zu Beginn der 13. Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ erstmals ihre Topmodel-Anwärterinnen in die Karibik ein. Und schon in der kommenden zweiten Folge geht es auch für die drei Österreicherinnen Liane, Victoria und Zoe um viel, denn es heißt: Hüllen fallen lassen für das Nacktshooting! Bei dieser Challenge müssen die Models nackte Tatsachen präsentieren. Wer traut sich, wer kneift? Dazu: Auf die High Heels, fertig, los! Das international erfolgreiche Male Model Papis Loveday (41, München) und die Choreografin und Tänzerin Nikeata Thompson (37, Berlin) arbeiten mit den Models fleißig an ihren Catwalk-Qualitäten. Es wird sich zeigen, wer heute um 20:15 Uhr auf ProSieben den Traum von der Modelkarriere weiterträumen darf. (TT)