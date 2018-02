Innsbruck – Jahrelang hatten Pianisten und Organisten bei Filmvorführungen nur die Aufgabe, das Geräusch der Projektoren zu übertönen. Später wurden Partituren zu den Filmen mitgeliefert und bald musizierten auch kleine Orchester vor der Leinwand. Die erste Revolution in der Filmmusik, die mit der Absicht komponiert worden war, die Gefühle der Zuschauer in die Richtung von Angst oder Romantik zu lenken und von einer lächerlichen Tricktechnik abzulenken, lieferte der Wiener Max Steiner, der Jahre nach der Erfindung des Tonfilms „King Kong und die weiße Frau“ 1933 in ein aufwühlendes Drama verwandelte. Matt Schrader zeigt in seinem Dokumentarfilm „Score: A Film Music Documentary“ zuerst die berühmte Szene mit dem wackelnden Riesenaffen auf dem Empire State Building in der stummen Version, die ohne Steiners Musik das traurige Schicksal des Mammutprojektes in der Liste der Kinokatastrophen erahnen lässt.

Mit dieser Methode nähert sich Schrader fast allen Blockbustern in der Geschichte Hollywoods. Was wäre etwa aus „Star Wars“ oder „Der weiße Hai“ ohne John Williams geworden? Dazu liefert Steven Spielberg ein entwaffnendes Geständnis: Der in den Startlöchern seiner Karriere stehende Regisseur hatte beim ersten Anhören der Grundidee mit den zwei Tönen (da-daam, da-daam) an einen Scherz des Komponisten gedacht. Aber wann immer die Töne in Begleitung einer Flosse zu hören waren, veränderte sich der Chemiehaushalt der Zuschauer.

Damit begann 1973 eine weitere Revolution im Kino. Leider interessiert sich Schrader nur für das Blockbuster-Kino, in dem sich die Komponisten als letztes Glied in einer kreativen Kette betrachten müssen. Wenn neuerdings Budgets für Produktion und Marketing „eine halbe Milliarde Dollar erreichen“, lamentiert Hans Zimmer, der für Christopher Nolans „Batman“-Trilogie und „Inception“ gearbeitet hat, verfallen Komponisten oft in Schockstarre. Man könnte auch Nein sagen, andererseits entscheiden ohnehin Regisseure und Produzenten über Mischung und Verwendung der Musik. (p. a.)