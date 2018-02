Innsbruck – Wenn Ingrid Burkhard auf ihr Leben zurückblickt, dann blickt sie auf unzählige unterschiedliche Schauspielrollen zurück. Neben Inszenierungen am Landestheater Linz, dem Schauspielhaus Zürich, am Theater an der Josefstadt oder dem Burgtheater spielte die Wienerin Ende der Siebzigerjahre an der Seite von „Mundl“ Karl Merkatz in „Ein echter Wiener geht nicht unter“. Eine Rolle, die sie bekannt machte und mit der sie ab 2008 gleich zweimal in die Kinos kam. Heuer wird ihr der Große Diagonale-Schauspielpreis zuerkannt. Aktuell ist sie als Bergbäuerin Marianne im Drama „Die Einsiedler“ des Südtiroler Regisseurs Ronny Trocker auf der Kinoleinwand zu sehen. Die TT traf die 86-Jährige bei der Premiere des Films im Leo­kino zum Interview.

An welche Rolle erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

Ingrid Burkhard: Da kann ich mich schwer entscheiden. Ich dachte mir den Beruf eigentlich schon als Kind aus. Aber Sie können sich vorstellen, wie sehr man sich verändert: Was man als junger Mensch großartig fand, findet man als „mittelalterlicher“ Mensch schon gar nicht mehr gut. Man verändert auch die Ansprüche an sich. Ich schätze eher die Vielfalt an Rollen, die ich gemacht habe.

Trotzdem werden Sie oft auf die eine Rolle der Toni Sackbauer in „Ein echter Wiener geht nicht unter“ reduziert.

Burkhard: Ja, das ist manchmal schon schade, denn alle Rollen, die ich spielte, hatten ihren besonderen Reiz. Ich drehte viele sehr leichte Rollen, Dirndl- und Heimatfilme. Auch das kann man überzeugend spielen – wenn der Text nicht allzu blöd ist. Es ging mir stets darum, einen Menschen zu spielen. So war das auch beim Mundl, wir waren wie eine Familie und ich habe die Toni gern gespielt. Was ich mit Sicherheit sagen kann: Die Marianne in Ronny Trockers „Die Einsiedler“ war eine Rolle, die ich unbedingt machen wollte.

Was hat Sie daran so fasziniert?

Burkhard: Mich beeindruckte schon der Lebenslauf dieser Familie, mit all ihren Schicksalen, die sich im Laufe der Zeit abspielen. Wortwörtlich eine Lawine, die die Geschichte des Films auslöst. Die Familie lebt abgeschieden auf diesem Bergbauernhof, alle Kinder sind durch einen Unfall umgekommen. Alle, bis auf einen Sohn – im Film von Andreas Lust gespielt –, der einerseits flüchtet aus dieser Einsamkeit, dieser anscheinend bösen Umgebung, andererseits auch immer wieder zurückgezogen wird. Ich spiele die Mutter, die in eine Art Ausweglosigkeit geraten ist. Mit Bergidylle hat das nicht mehr viel zu tun.

War Ihnen diese Kargheit des Lebens fremd?

Burkhard: Wenn Sie an diesem Ort, in dieser Abgeschiedenheit sind und dort drehen, dann wirkt es wie ein Sog. Sie gehören einfach dazu. Man kommt sich an diesem Ort auch nicht fremd vor. Schließlich wohnte jemand ein Leben lang auf dem Hof, verbrachte dort ein glückliches Leben – auf eine eigene Art und Weise. Die Rolle der Marianne war eine besondere Herausforderung, weil sich ihre ganze Gedankenwelt darum dreht, dieses jüngste Kind zu retten und auch fernzuhalten vom Hof. Einsamkeit oder Kargheit spielte hier gar nicht so eine Rolle.

Etwas kalt ist aber auch die Kommunikation zwischen den Schauspielern. Wie ist es, wenn man sich nicht am Text festhalten kann?

Burkhard: In erster Linie war ich sehr froh, dass nicht mehr Dialoge eingeplant waren. Ich bin schließlich Wienerin und nicht Südtirolerin. Ich musste also wirklich sehr schwer dafür arbeiten, um halbwegs anständig wie eine Südtirolerin zu klingen. Und bekam dafür schließlich auch Komplimente: Andere Südtiroler meinten, ich hätte das nicht schlecht gemacht. Je älter man wird und je öfter man spielt, desto mehr wird einem bewusst, dass es beim Spielen oftmals gar nicht um die Sprache geht. Man muss nicht viel spielen, sondern dieses intensive Denken ist das Wichtigste. Das genügt. Die Kamera ist schließlich unbestechlich.

Ihre Figur musste auf einiges verzichten, was möchten Sie niemals missen?

Burkhard: Ich könnte niemals auf mein Privatleben verzichten. Ich liebe den Beruf, aber wenn Drehschluss ist, dann bin ich privat. Also austernmäßig privat. Das ist für mich sehr wichtig. Weil wir zuerst über Einsamkeit sprachen, das ist etwas, das ich im Privatleben sehr schätze.

Sie sagten einmal, dass Sie inzwischen nur noch Rollen annehmen, die Sie wirklich interessieren. Was interessiert Sie zurzeit?

Burkhard: Das weiß ich noch gar nicht. Und das ist mir im Moment auch ganz recht. Damit mich eine Rolle interessiert, muss es irgendeinen Denkanstoß geben. Allzu leichte Kost, also einfaches Dahingeblödle, das interessiert mich nicht mehr. Das können andere besser als ich.

Für Ihre schauspielerische Leistung werden Sie demnächst auch bei der Diagonale ausgezeichnet. Was bedeuten solche Ehrungen für Sie?

Burkhard: So etwas freut mich wirklich sehr. Ich blicke jetzt auf 67 Jahre Arbeit zurück. Der Film von Ronny Trocker war sicherlich der Auslöser für den Preis, aber für seine Schauspielleistung ausgezeichnet zu werden, ist natürlich eine besondere Ehre.

Was sagen Sie zur derzeitigen Debatte um männliche Übermacht am Theater und beim Film?

Burkhard: Ich selbst habe auch einmal eine kleine Annäherung gespürt, diese aber sofort abgewiesen. Ich nahm einfach meine Tasche und ging weg. Und das war dann auch alles. Ich glaube, man strahlt als Frau auch aus, was man möchte und was nicht. Wirkliche Machtspiele sind natürlich auf das Strengste zu bekämpfen, sind aber bitte auch von den Frauen mit offenem Visier zu melden. Und das sofort und nicht erst nach zehn Jahren. Frauen sollten dazu stehen, auch wenn sie einen beruflichen Nachteil daraus ziehen.

Das Gespräch führte Barbara Unterthurner