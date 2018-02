Innsbruck – Unter Aulus Plautius setzen die Römer im Jahre 43 n. Chr. erneut mit 20.000 Soldaten zum Schlag gegen die Kelten an, nachdem etwa 100 Jahre zuvor Julius Cäsar gescheitert war: Sie wollen Britannien endlich zur römischen Provinz machen.

Für den Kampf gegen die Römer schließen sich die einstigen keltischen Erzrivalinnen Kerra und Königin Antedia zusammen. Das macht den Invasoren wenig Angst. Nur mit den dunklen Mächten aus der Unterwelt, die den Kelten zur Seite stehen, rechnen sie nicht.

Die Zuschauer aber auch nicht. Diese werden bereits in der ersten der zehn Episoden von „Britannia“ reichlich überwältigt von einer Unzahl an Charakteren, Schauplätzen und Geschichten. Es ist fast wie ein Parcours durch mystische Wälder und Wiesen, bei dem keltische Riten wie etwa die Bauchbeschneidung von Mädchen zu Frauen einem kurz den Atem stocken lassen. Druiden mit schwarz gefärbten Augäpfeln verstören da ähnlich wie rothaarige Königinnen, die sich auf Kriege freuen.

Man darf es dem Pay-TV-Sender Sky ja nicht übel nehmen, dass er versucht, sein eigenes „Game of Thrones“ zu produzieren, nachdem die HBO-Serie dermaßen erfolgreich war. Ein bisschen Historie vermischt mit schönen Landschaftsbildern, blutigen Kampfszenen und halbnackten Schauspielern reichen aber wohl nicht ganz, um an den Erfolg von „Game of Thrones“ heranzukommen.

Dennoch besteht Hoffnung: Nach der ersten Folge entwirren sich viele der Verwirrungen der ersten Folge von „Britannia“ und es gibt mehr Tiefgang als befürchtet. Die teils unscharf gefilmten, an eine Trance erinnernden Szenen sind zwar etwas gewöhnungsbedürftig, sie schaffen dennoch eine Dimension des Verständnisses für die Welt der Kelten und Druiden. (TT)