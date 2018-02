Berlin – Michael Schulte singt für Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Lissabon: Der 27 Jahre alte Schulte gewann Donnerstagabend in Berlin klar den deutschen Vorentscheid gegen fünf Konkurrenten. Er tritt nun mit dem Lied „You let me walk alone“ im ESC-Finale am 12. Mai an.

Die ARD hatte nach dem enttäuschen Abschneiden Deutschlands in den vergangenen Jahren das Konzept des Vorentscheids überarbeitet. Neben den Zuschauern entschied eine internationale Jury und ein Panel aus ESC-Experten zu je einem Drittel. Der aus Buxtehude stammende Schulte gewann bei allen drei Gruppen die Abstimmung. (APA/AFP)