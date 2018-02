Von Peter Angerer

Innsbruck – Theo (Leonard Scheicher) und Kurt (Tom Gramenz) möchten endlich einen Blick auf einen nackten Busen werfen, wie er im Film „Liane, das Mädchen aus dem Urwald“ versprochen wird. Für den Kinobesuch nehmen die beiden vor der Matura stehenden Schüler die Fahrt von Stalinstadt (heute Eisenhüttenstadt) nach Westberlin und vor allem die Strapazen einer strengen Grenzkontrolle auf sich. Nur noch die Wochenschau trennt die beiden von der Erfüllung ihrer Sehnsüchte, aber es sind Bilder vom Ungarischen Volksaufstand, der von sowjetischen Panzern am 4. November 1956 auf brutale Weise niedergeschlagen wurde, die den Schülern die Unschuld rauben.

Anderntags erwarten sich die Mitschüler erregende Beschreibungen der dekadenten Auswüchse im Westkino. Theo und Kurt erzählen jedoch von den Leichen auf den Budapester Straßen. Um die toten Freiheitskämpfer zu ehren, entscheidet sich die Mehrheit der Klasse für eine Schweigeminute. Im Geschichtsunterricht steht man gerade beim Ersten Weltkrieg, die erste Minute des Schweigens könnte noch der Haltung der Sozialdemokratie zum Krieg geschuldet sein, als Erik (Jonas Dassler), der Sohn eines im KZ ermordeten Rotfrontkämpfers, die Nerven verliert und das Verhalten erklären muss: „Das ist ein Protest!“

In seinem Politthriller „Der Staat gegen Fritz Bauer“ erzählte Lars Kraume 2015 von der tristen Ära des deutschen Wirtschaftswunders in den 50er-Jahren, als NS-Parteifunktionäre schon wieder auf der Regierungsbank Platz nahmen und die Vorstands­etagen der großen Unternehmen eroberten. Während auf diese Weise ein stillschweigender „Schlussstrich“ unter das verdrängte Grauen und alte Verbrechen propagiert wurde, tauchte mit dem Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer ein Störenfried auf, der das Schweigen über den Holocaust aufbrechen wollte und dafür von alten Seilschaften als Staatsfeind verfolgt wurde. In der 1949 aus der russischen Besatzungszone hervorgegangenen DDR war der vom feindlichen Ausland gesteuerte Staatsfeind eine ständige rhetorische Figur, die von den Machthabern immer dann bemüht wurde, wenn für eigene Versäumnisse oder Mangelwirtschaft ein Sündenbock oder Saboteur gesucht wurde. Die Methode der Politik, Feindbilder zur Steuerung von Emotionen bei der Durchsetzung unpopulärer Maßnamen zu erfinden, wurde mittlerweile über soziale Netzwerke auf erschreckende Weise perfektioniert.

In einer düsteren Vorahnung der erwartbaren Dynamik der Ereignisse möchte Schuldirektor Schwarz (Florian Lukas) nach dieser Schweigeminute den Ball flach halten, doch fanatische Mitglieder des Lehrkörpers, aufgewachsen mit dem Kadavergehorsam der Nazis, haben längst zu Telefon- und Parteiapparat gegriffen und setzen ein Räderwerk in Gang, das konstruiert wurde, die Schwächsten zu zermalmen, um das System zu schützen.

Der Volksbildungsminister Lange (Burghart Klaußner, Hauptdarsteller in „Der Staat gegen Fritz Bauer“) wittert eine vom Klassenfeind gesteuerte Konterrevolution, die Kreisschulrätin Kessler versucht vergeblich, die Schüler gegeneinander auszuspielen. Die Wahrheit ist schließlich im Parteiorgan Neues Deutschland nachzulesen und zu überprüfen. Dabei findet sich in den Lebensläufen manche verstörende Fiktion.

Das Erschütternde an Lars Kraumes Geschichtsdrama, das absurderweise bei der diesjährigen Berlinale nur in einer Nebenreihe gezeigt wurde, ist die Authentizität der Geschichte. Dietrich Garstka, einer der betroffenen Schüler, denen nach ihrem Protest jeder Bildungsabschluss in der DDR verwehrt wurde, veröffentlichte 2006 im Ullstein-Verlag seine „wahre Geschichte über Mut, Zusammenhalt und den Kalten Krieg“. Den Maturakandidaten gelang in den Weihnachtsferien die Flucht in die „amerikanische Zone“, wo sie 1957 ihre Reifeprüfung ablegen konnten.