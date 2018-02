Wien – Bis 23. März sind die Österreicher wieder aufgerufen, ihre Fernsehlieblinge zu küren: Der TV-Preis Romy geht heuer in die 29. Runde. Am Montag präsentierte der „Kurier“ die 31 Nominierten für die Auszeichnung, deren Namensgeberin Romy Schneider heuer ihren 80. Geburtstag gefeiert hätte. Unter den Nominierten für die Gala am 7. April in der Wiener Hofburg sind heuer viele das erste Mal dabei.

Unter ihnen sind etwa die Schauspieler Murathan Muslu, Verena Altenberger und Georg Friedrich, ORF-Moderatorinnen Nadja Bernhard und Claudia Reiterer sowie der deutsche Comedian Jan Böhmermann. Moderiert wird die Gala bereits zum dritten Mal in Folge von Andi Knoll und Katharina Straßer.

Neben der erstmals nominierten Altenberger rittern in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin Kino/TV-Film“ noch die auch im Vorjahr Nominierten Pia Hierzegger und Julia Koschitz sowie Nina Proll und Aglaia Szyszkowitz um die Gunst des Publikums. Bei den männlichen Kollegen kann neben Muslu und Friedrich auch für Florian David Fitz und Elyas M‘Barek gestimmt werden, die beide bereits eine „Romy“ zu Hause haben. Ebenfalls auf der Liste findet sich heuer Juergen Maurer.

Nominiert in der Kategorie beliebtester Schauspieler Serie/Reihe sind Heino Ferch, Joseph Hannesschläger, Gerhard Liebmann, Andreas Lust und das Duo Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau (wodurch es 30 Nominierungen, aber 31 Nominierte gibt). Als beliebteste Seriendarstellerinnen stehen Patricia Aulitzky, Hilde Dalik, Gerti Drassl, Ulrike Folkerts und Maria Happel zur Wahl. In der Information stehen mit Nadja Bernhard, Corinna Milborn, Claudia Reiterer, Sylvia Saringer und Anne Will heuer ausschließlich Frauen am Start, in der Kategorie Show/Unterhaltung wurden neben Böhmermann auch Ruth Moschner, Michael Niavarani, Kai Pflaume und Thomas Stipsits nominiert.

Besondere Platz für Romy Schneider um die Gala

Rund um die Gala wird Romy Schneider einen besonderen Platz bekommen, ausgewählte Nominierte werden im Rahmen einer Hommage zu Wort kommen. „Die wunderbare, facettenreiche Schauspielerin ist stets gegen gesellschaftliche Zwänge und Schranken aufgetreten und hat Zeit ihres Lebens die Rechte von Frauen über den Film hinaus gestärkt“, würdigte „Kurier“-Chefredakteur und Herausgeber Helmut Brandstätter die Namensgeberin des österreichischen Film- und Fernsehpreises laut Unterlagen auf der Pressekonferenz.

Für Geschäftsführer Thomas Kralinger verbindet der Preis Generationen, „spricht Teenager genauso an wie ältere Menschen und erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit“. Nach dem Rekordvoting im Vorjahr mit 180.000 Stimmen erwarten sich die Veranstalter heute eine neuerliche Steigerung. Wer zu den Nominierten und später zu den Gewinnern zählt, habe sich nicht nur die Anerkennung von Kollegen, sondern vor allem die des Publikums „mit viel Leidenschaft und Top-Leistung hart erarbeitet“, so ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner. Der ORF wird am 7. April nicht nur die Gala selbst übertragen, sondern auch den Romy-Schneider-Schwerpunkt rundherum gestalten.

So stehen bereits am Nachmittag ab 13.15 Uhr auf ORF 2 „Mädchenjahre einer Königin“ auf dem Programm, um 20.15 folgt eine Romy Schneider-Doku von Lisbeth Bischoff, bevor es um 21.10 Uhr mit der Übertragung der Preisverleihung losgeht. Um 23.20 klingt der Abend mit dem Thriller „Der Swimmingpool“ aus, in dem sich Schneider 1969 an der Seite von Alain Delon, Jane Birkin und Maurice Ronet in einer tragischen Viererbeziehung verhedderte. Wer am Samstagabend verhindert ist, kann die Übertragung am 8. April ab 10.05 Uhr auf 3sat nachholen. Zwei Tage vor der Gala werden bereits die Akademiepreise in den Fachkategorien verliehen, die dortigen Highlights zeigt der ORF am Tag darauf.

Das Voten ist auf www.romy.at bis 23. März möglich. (APA)