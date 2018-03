Innsbruck – Das Insert über dem ersten Bild benennt mit „1983 in Norditalien“ Zeit und Ort eher vage, doch in einem der Gespräche wird der Tod des vielleicht größten Filmregisseurs bedauert. Luis Buñuel ist am 29. Juli 1983 gestorben. Das ist eine nicht uneitle Hommage des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino, der nach seinen Filmen „I Am Love“ und „A Bigger Splash“ nicht selten als würdiger Nachfolger des Meisters aus Spanien genannt wird.

Möglicherweise steckt hinter der Analogie auch der Drehbuchautor James Ivory, der mit Filmen wie „Howards End“ das Literaturgenre im Kino in ungeahnte Höhen getrieben hat. Der Neunzigjährige hat große Chancen, sich am Wochenende einen Oscar für seine Adaption des Romans von André Aciman abholen zu können. Auf jeden Fall ist Ivory die Weisheit, die von „Call me by your Name“­ ausgeht, zuzuschreiben. Ein Sommer voller Wunder kann in Schmerz und Trauer enden, aber es ist eine Erfahrung, ohne die ein Leben unvollständig bleibt.

Elio (Timothée Chalamet) verbringt jeden Sommer in einer Villa, die seine Mutter Annella (Amira Casar) vor Jahren geerbt hat. In diesen Wochen wird das Anwesen zu einem gesellschaftlichen Zentrum der Kleinstadt, man wechselt zwanglos vom Italienischen oder Französischen ins Amerikanische. Dazu serviert Annella frisch gepresste Pfirsiche, während sich der Vater (Michael Stuhlbarg), ein Archäologe und Kunsthistoriker, mit Heraklits „kosmischen Fragmenten“ vergnügt.

Eine andere Tradition ist die Einladung an den begabtesten Doktoranden, den Sommer mit den Perlmans verbringen. Dieses Jahr kommt Oliver (Armie Hammer) in den Genuss dieser Idylle. Mit seinem Eintreffen beginnt die Luft buchstäblich zu vibrieren. Die Mädchen im Dorf umringen den Studenten, die alten Herren in der Bar drängen ihn in ihre Kartenrunde.

Es ist diese Leichtigkeit, mit der sich auch der siebzehnjährige Elio präsentieren möchte. Er ahnt, dass das herbeigesehnte „erste Mal“ unmittelbar bevorsteht, mit der Französin Marzia (Esther Garrel) gibt es sogar eine drängende Kandidatin. Geplagt von den Qualen der Adoleszenz trifft ihn mit voller Wucht ein körperliches Begehren für Oliver. Vorerst unter spielerischen Gesten und Symbolen verborgen nähert sich Elio dem Objekt seiner Begierde.

Als Zeichen der Zuneigung beginnt Elio gegen den Rat der Mutter („Wir sind diskrete Juden!“) wieder den goldenen Davidstern zu tragen und mit welchen Symbolen sich Luca Guadagnino schließlich der Homoerotik nähert, soll hier nicht verraten werden. Die Szene mit dem entkernten Pfirsich könnte auch von Buñuel sein.

„Call me by your Name“ ist der herzerwärmende Film für die kalten Tage. (p. a.)