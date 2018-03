Innsbruck – Bei den Spiel­abenden im Haus von Max (Jason Bateman) und Annie (Rachel McAdams) werden noch Würfel geschleudert, Silbenrätsel gelöst oder Filmtitel und Hollywood-Stars gesucht. Hin und wieder kommt es zu einem kleinen Skandal, wenn sich Michelle (Kylie Bunbury) beim Wahrheitsspiel („Wer hat schon einmal mit einem/einer Prominenten geschlafen?“) verplappert.

Die Entlarvung Denzel Washingtons als Objekt der ihre Ehe gefährdenden Begierde ist einer der Running Gags in der Komödie „Game Night“ des Regieduos John Francis Daley und Jonathan Goldstein. Eine andere Komikspur legt Ryan (Billy Magnussen) aus, der die biederen Partys in der Vorstadt nur besucht, um einen One-Night-Stand abzustauben. Nebenbei macht er sich lächerlich, weil er von den Spielen der Reichen schwärmt. In den Kellern der stattlichen Villen soll es Fight Clubs geben, hat er zumindest im Internet gelesen, bei denen sich die Armen zum Vergnügen der Millionäre prügeln müssen.

Tatsächlich könnten die Partys etwas Pep vertragen. Den verspricht Brooks (Kyle Chandler), der als Investor das große Geld verdient hat und seinen Kurzbesuch in der Stadt nutzen möchte, um seinem jüngeren Bruder Max eine Freude zu machen.

Die Spieler erscheinen pünktlich in der protzigen Villa, Brooks kann gerade noch einen Abend versprechen, den keiner der Beteiligten jemals wird vergessen können, als auch schon ein FBI-Agent wie vereinbart die Anwesenden vor einer Bande von Entführern warnt. Prompt treffen diese Entführer ein, schlagen den Agenten bewusstlos und schnappen sich unter Beifall den Gastgeber. Adrenalin und Aufregung halten sich in Grenzen, schließlich ist alles nur ein Spiel, das auf eine Schlüsseljagd hinausläuft. Dem Siegerpaar, das Brooks’ Versteck aufspüren kann, winkt als Prämie ein Corvette Stingray. Aber die Entführer waren eine Fälschung oder vielmehr echte Gangster, während die richtigen – zwei Kleindarsteller von der Murder-Mystery-Agentur – zu spät vor den Scherben des misslungenen Spielabends stehen.

„Game Night“ verlässt den leichten Komödienton und wechselt in die Thriller­farce. Plötzlich geht es um ein Fabergé-Ei, die bulgarische Mafia, einen Fight Club („Ich wusste es!“, sagt Ryan), Zeugenschutzprogramme und die Unfähigkeit von Max, Vater zu werden. Die Eroberung der Männlichkeit verlangt allerdings die Verwandlung von einem Biedermann in einen Action-Helden.

Niemand ist mehr der, der er zu sein behauptet, bis John Francis Daley und Jonathan Goldstein, die großen Recycling-Künstler des Hollywood-Kinos, alle großen Vorbilder von David Fincher bis Stanley Kubrick auf ihre Verwertbarkeit für eine Komödie überprüft haben. Dabei ist für das Vergnügen nicht einmal das Wiedererkennen der Zitate notwendig. (p. a.)