Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Der Besuch des israelischen Dokumentarfilmers Yair Lev vor sechs Jahren hat vieles verändert. Ernst Beschinsky – er war von 1976 bis 1986 Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Innsbruck – sei nicht der „echte“ Ernst Beschinksy gewesen, so Yair Lev. Das versetzte die Kultusgemeinde in Aufregung. Hatte sich etwa ein ehemaliger Nazi in ihre Institution eingeschlichen?

Der 1969 geborene Historiker Niko Hofinger hat diese unglaubliche Geschichte in seinem ersten historischen Roman mit dem Titel „Ma­neks Listen“ (Limbus) verarbeitet, dabei akribisch das bewegte Leben des Emanuel „Manek“ Willner alias Ernst Beschinsky erforscht.

Ernst Beschinsky lebte mehr als fünfzig Jahre lang, bis zu seinem Tod 1987, zurückgezogen unter falschem Namen. Nur Eingeweihte wussten von seiner wahren Identität, dazu zählten die engsten Familienmitglieder, seine zwei besten Freunde, seine Frau Ilse, überraschenderweise auch der „echte“ Ernst Beschinsky. Dieser arbeitete in Palästina und deckte die Verwandlung seines Freundes während des Zweiten Weltkrieges.

Emanuel „Manek“ Willner war Jude und als solcher musste er gleich zweimal in seinem Leben fliehen. Er wurde 1901 in Galizien geboren und lebte nach seiner Flucht in einer Art „jüdischer Lebenskünstler-Blase“ in Wien. 1934 lernt der junge Manek die 25-jährige Tiroler Studentin Ilse Pollack kennen. Sie war „einen halben Kopf kleiner als ich und gut zehn Kilo schwerer – meine Traumfrau war erschienen.“ Sie wurden ein unzertrennliches Paar, und das, obwohl Ilse keine Jüdin war. Manek musste Wien verlassen, floh nach Zagreb, Ilse folgte ihm, suchte sich einen Job und eine Wohnung, versteckte ihren Geliebten vier Jahre lang und rettete damit sein Leben. Maneks Familie wurde Ende 1938 zum zweiten Mal zerrissen. Sein Bruder und sein Vater verschwanden, seine Mutter und seine beiden Schwestern überlebten den Holocaust. Um zu überleben, legte sich Manek eine plausible Biografie zurecht. „Die Welt kann so einfach sein, wenn man den richtigen Namen trägt“, heißt es an einer Stelle. Oder auch nicht.