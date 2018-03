Hollywood – Der Gast bei einer Party nach der Oscar-Verleihung hat laut Polizei die Trophäe von Schauspielerin Frances McDormand gestohlen und ist kurz darauf festgenommen worden. Der 47-Jährige sei kurz vor Mitternacht beim Verlassen der Party gestoppt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Los Angeles. Zu dem Governors Ball, einer großen Party im Anschluss an die Verleihung, habe er ein Ticket gehabt.

Dem Hollywood Reporter zufolge handelte es sich um die Statue McDormands, die für ihre Rolle in der Tragikomödie „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ als beste Hauptdarstellerin geehrt wurde. Einer Reporterin der New York Times zufolge schnappte sich der Mann die Trophäe, als McDormand gerade im Gespräch war. Der Oscar sei nach dem Vorfall „entdeckt und zurückgegeben“ worden, sagte die Polizeisprecherin.

Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen in Los Angeles wohnenden Mann. Dieser veröffentlichte auf Facebook ein Video von sich mit einer offenbar echten Oscar-Trophäe und scherzte darüber, der Preisträger zu sein. „Ich kann nicht glauben, dass ich das gewonnen habe“, sagte er im Video im Beisein anderer Gäste. Bryant wurde wegen schweren Diebstahls festgenommen und befand sich am Montag in Gewahrsam der Polizei. (APA/dpa)