Von Peter Angerer

Innsbruck – Es gibt die nachhaltigen Olympischen Spiel­e, es gibt Energiekonzerne, die Nachhaltigkeit zu ihrem Symbol erhoben haben, in den Supermärkten locken nachhaltig hergestellte Lebensmittel. Es liegt nur am Konsumenten, die richtige Wahl zu treffen. Die neuest­e Errungenschaft ist dank einer grünen Botschafterin das nachhaltige Glücksspiel. Damit ist Nachhaltigkeit zum korruptesten Wort geworden, das sich als Hülse über alles stülpen lässt.

Am Anfang seines neue­n Dokumentarfilms „The Green Lie“ besucht Werner Boote mit der Autorin Kathrin Hartmann ein Festbankett. Seit 2012 wird in Wien der „Sustainable Entrepreneurship Award“ verliehen. Der „internationale Nachhaltigkeitspreis“ ehrt Unternehmer, die ökologische Probleme lösen, ohne dabei das Streben nach Profit aufzugeben. Boote wird von einer Pressedame mit gewagtem Dekolleté begrüßt, der skeptische Boote riskiert eine dicke Lippe: „Der Einblick ist auf jeden Fall nachhaltig!“

Wie bereits in seinen Filmen „Plastic Planet“ (2009) oder zuletzt in „Alles unter Kontrolle“ spielt der Regisseur den Naiven, der nach Aufklärung verlangt. In „The Green Lie“ ist das zuerst einmal Kathrin Hartmann, die wichtige Bücher über Armut („Wir müssen leider draußen bleiben“) und Umweltzerstörung („Aus kontrolliertem Raubbau“) geschrieben hat und Boote mit Informationen versorgt. Bootes Film folgt den in Hartmanns Buch „Die grüne Lüge – Weltrettung als profitables Geschäftsmodell“ ausgelegten Spuren.

In Indonesien schaukeln Boote und Hartmann über die holprigen Straßen einer Palmölplantage. Boote lobt die akkurat ausgerichteten Baumreihen, nur seiner Begleiterin kommt das Grauen. Die Ölpalmen sind eine Monokultur, für die Regenwälder abgebrannt und Bauern vertrieben wurden. Die Konzerne sagen natürlich, der Wald habe sich selbst entzündet, und da kein­e Lunte gefunden wird, ist auch kein Schuldiger auszumachen. Außerdem sind die Unternehmen mit Sub- und Tochterfirmen in einer Weise verschachtelt, dass Nachforschungen in den verkohlten Böden ins Leere laufen. Ein indonesischer Minister lobt den Vorgang, sichert er doch „den Wohlstand der Bevölkerung“. Wer wie Feri Irawan etwas anderes behauptet, muss mit Morddrohungen leben. Boote bietet dem Aktivisten mitgebrachte Süßigkeiten an, die mit nachhaltigem Palmöl hergestellt wurden. Aber das gibt es nicht, sagt Irawan.

Egal, ob riesige Rinder­farmen in Brasilien oder luxuriöse Elektroautos, hinter jeder Form von Nachhaltigkeit verbirgt sich die große Lüge. Die saubere Energie aus der Steckdose kommt aus Braunkohlekraftwerken.

Gibt es eine Hoffnung? In Boston besuchen Boote und Hartmann den Linguisten Noam Chomsky, der als wortgewaltiger Streiter für eine gerechtere Welt berühmt wurde, in seinem Bür­o am Massachusetts Institute of Technology. Der rüstige Neunzigjährige verweist auf die Abläufe bei Veränderungen. „Wer hätte im 16. Jahrhundert schon gewagt“, sagt Chomsky, „an so etwas wie Demokratie zu glauben?“ Sicherheitshalber reiht sich Boote unter wütende Demonstranten, denn es ist höchst unwahrscheinlich, dass die acht oder neun Personen, die so viel wie die halbe Menschheit besitzen, auf Einfluss und Kapital verzichten werden.