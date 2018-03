Innsbruck — RTL-Rosenkavalier Daniel Völz hat sich im Finale der Kuppelshow „Der Bachelor" für die 24-jährige Kristina aus Essen entschieden. Die letzte Rose gab er am Mittwochabend im TV der gebürtigen Kasachin, die als Model und Tänzerin arbeitet. Damit entschied sich der 32-Jährige, der in Florida lebt, gegen die 22-jährige Blondine Svenja aus Hessen.

Vor der großen Entscheidung lernten die beiden Finalistinnen Daniels Mutter Rebecca Völz kennen. Die Schauspielerin und Synchronsprecherin machte zwar Svenja kurzzeitig zur Saskia, schien aber durchaus angetan von den beiden potentiellen Schwiegertöchtern. Schließlich musste Svenja, die noch nie zuvor eine Beziehung hatte, ohne Rose nach Hause fliegen. Die 22-Jährige fühlt sich von Völz „tierisch verarscht" und „vor den Kopf gestoßen", wie sie in der anschließenden Wiedersehenssendung mit Moderatorin Frauke Ludowig erzählte.

Bereits zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass die brünette Kristina das Rennen macht. „Ich bin hier wegen echter Gefühle", hatte sie stets betont. Nach dem ersten Kuss sagte Kristina: „Ich hatte das Gefühl, ich habe meinen Mann geküsst." Im Finale gab es dann sogar ein gegenseitiges Liebesgeständnis. Trotz des wochenlangen Versteckspiels bis zur Ausstrahlung der Sendung sind die beiden noch ein Paar - auch das wurde im Anschluss an das Finale feierlich verkündet.

Die Show war am 10. Jänner mit 22 Kandidatinnen gestartet. Küsse im Whirlpool, Knutschen am Strand und Kuscheln unterm Sternenhimmel - eigentlich war bei „Der Bachelor" auch in der achten Staffel alles wie immer. Aber nur fast: Denn RTL-Rosenkavalier Daniel Völz tauschte wohl mit so vielen Kandidatinnen Körperflüssigkeiten aus wie kein anderer und - ebenfalls wie kein Bachelor zuvor - sogar eine Ohrfeige kassiert. Diese kommentierte Kandidatin Yeliz in der Reunionssendung gelassen mit den Worten: "Hätte ich ein Glas Wasser gehabt, hätte ich das genommen. Aber ich hatte nur diese Sekunde und meine Hand."

Rosen als „Bachelor" vergaben bisher Marcel Maderitsch, Jan Kralitschka, Paul Janke, Christian Tews, Ex-Mister-Germany Oliver Sanne, Leonard Freier und Sebastian Pannek - der als einziger von ihnen noch mit seiner Auserwählten zusammen ist. Für RTL lief die achte Staffel ordentlich: In der Regel verfolgten in Deutschland jede Ausgabe bis zu 3,5 Millionen Zuschauer. Rekordquoten erreichte "Der Bachelor" auch in Österreich: Durchschnittlich 239.000 Zuschauer ab 12 Jahren verfolgten im Finale, wie Daniel Völz seine letzte Rose überreichte. Insgesamt erreichte die aktuelle Staffel in Österreich durchschnittlich 189.000 Zuschauer - deutlich mehr als noch im Jahr davor. (APA/dpa/TT.com)