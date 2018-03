Von Marian Wilhelm

Salzburg – „Je schlechter das Wetter, desto schöner die Bilder“: Das war das Motto einer Filmproduktion für die internationale Serie „Der Pass“, die zurzeit in Salzburg gedreht wird. Mit dabei sind Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek. „Der Pass“ ist eine jener hochkarätigen Serien-Produktionen, die seit der Jahrtausendwende weltweit die Fernsehlandschaft aufmischen. In diesem Fall ist es ein deutsch-österreichisches Projekt des Pay-TV-Senders Sky, der unter dem Leitsatz „Serien, die sich sonst keiner traut“ vermehrt in Eigenproduktionen investiert.

Das Thriller-Drama „Der Pass“ basiert auf einer Idee der schwedisch-dänischen Serie „Broen/Bron – die Brücke“: Zwei Kommissare in zwei Nachbarländern werden in einem Mordfall zusammengespannt, als eine Leiche exakt auf der Grenze gefunden wird. Diese Prämisse wurde bereits für das Grenzgebiet zwischen Mexiko und den USA sowie für den Tunnel zwischen Großbritannien und Frankreich adaptiert. Doch „Der Pass“ ist, trotz Lizenzvereinbarung, kein Remake, wie die Autoren betonen. Die kreativen Köpfe hinter dem Buch heißen Cyrill Boss und Philipp Stennert. Sie führen als Duo auch selbst Regie. Zwei Drittel des intensiven Drehs sind bereits absolviert, knapp 30 Drehtage stehen noch bevor. Gedreht wurde neben Salzburg-Stadt vor allem im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet, in Berchtesgaden, am Grundlsee, am Dachstein und Hochgöll sowie in Schladming und in Graz. Hier entstehen die düsteren Bilder, die der achtteiligen Serie die passende Stimmung verleihen sollen. Es geht schließlich um einen Serienmörder, gespielt von Franz Hartwig. Für seine Charakterisierung holten sich die Serienmacher Beratung von Alexander Horn, dem Chef-Profiler der bayerischen Polizei, der unter anderem bei der NSU-Terror-Mordserie als Fallanalytiker beteiligt war.

Dem Mörder versuchen die junge Kommissarin Ellie Stocker (Jentsch) aus Berchtesgaden und der Österreicher Gedeon Winter (Ofczarek) auf die Spur zu kommen. Mehr ließen sich allerdings weder die Autoren noch die Darsteller entlocken. Schließlich sollen keine Spoiler die Serienspannung zunichtemachen.

Sowohl Ofczarek als auch Jentsch bringen Serien-Erfahrung mit und zeigten sich begeistert von der Möglichkeit, ihre Rollen über eine Serien-Staffel zu entwickeln.

Anlässlich eines Setbesuchs am Donnerstag wurden bereits erste Aufnahmen gezeigt, die mit ihrer düster-kalten Winterstimmung nicht nur an die skandinavische „Brücke“, sondern auch an Genre-Filmklassiker wie „Die purpurnen Flüsse“ erinnern. Die Temperaturen bei den Dreharbeiten von bis zu minus 19 Grad haben sich gelohnt.

Eine aufwändige Szene wurde der Öffentlichkeit im Rahmen des 56. Drehtages nahe dem Salzburger Flughafen präsentiert. Ermittler Gedeon Winter kommt mitten in das Chaos nach einer Explosion, das vor einem ehemaligen Baumarkt in Szene gesetzt wurde. Wie diese Actionszene in die Geschichte passt, erfahren die Zuschauer dann aber erst Anfang 2019, wenn „Der Pass“ ausgestrahlt wird. Bis April werden nun noch im Wiener Studio Innenszenen gedreht.

Dazu braucht es dann auch keinen Schnee mehr.