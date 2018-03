Von Peter Angerer

Innsbruck – Neben dem Namen „The Magic Castle Motel“ hat sich auch der pinke Neuanstrich für den Internetauftritt bezahlt gemacht. Wenn sich Paare für ihre Flitterwochen in Disneyworld in Orlando, Florida, entscheiden, buchen sie bei Motelmanager Bobby (Willem Dafoe) das versprochene Schnäppchen. Doch die frische Fassade verdeckt einen Schwindel. Für 38 Dollar pro Nacht gibt es Schimmel an den Wänden und Wanzen in Matratzen.

Irritierender ist aber die Armut, mit der wohlhabende Gäste konfrontiert werden, denn das Geschäftsmodell des „Zauberschlosses“ sind Dauermieter, die wegen ihrer prekären Verhältnisse nirgendwo sonst einen Mietvertrag bekommen. Wenn Hilfsorganisationen vor dem Gebäude Lebensmittel an Bedürftige verteilen, muss Bobby um Diskretion bitten, da solche Bilder dem Ruf schaden könnten. Doch um den Unabhängigkeitstag am 4. Juli ist Orlando Monate zuvor ausgebucht, Internet­bucher werden damit zu wütenden Gefangenen des Elends. Damit hat es sich aber auch schon mit der Komik in Sean Bakers „The Florida Project“.

Halley (Bria Vinaite) war fast noch ein Kind, als sie ihre Tochter Moonee (Brooklynn Kimberly Prince) zur Welt brachte. Der beste Freund der Sechsjährigen ist Scooty (Christopher Rivera), dessen Mutter Ashley (Mela Murder) bei seiner Geburt ebenfalls erst 15 Jahre alt war. Im Gegensatz zu Halley verfolgt Ashley als Kellnerin ein bürgerliches Konzept. Mit Fleiß und Überstunden möchte sie im Schnellimbiss die in Aussicht gestellte Position der Geschäftsführerin erobern.

Halley setzt mit Kleinkriminalität auf den schnellen Dollar. Beim Straßenverkauf gefälschter Kosmetikartikel nutzt sie den treuherzigen Blick ihrer Tochter, dennoch muss sie beinahe jede Woche mit der Kündigung rechnen.

In Notsituationen geht Halley online und offeriert ihren mit furchtbaren Tattoos verzierten Körper. Bei Besuchen von Freiern sperrt sie Moonee ins Badezimmer, lauter Rock ’n’ Roll soll verstörende Geräusche abfedern. Doch Sean Baker, der mit Chris Bergoch auch das Drehbuch zu „The Florida Project“ geschrieben hat, möchte Halley nicht als schlechte Mutter denunzieren. Sie gibt im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten ihr Bestes. Die Tragödie ist allerdings absehbar.

Es gibt zwei herzzerreißende Filme, die auf ähnliche Weise Kinder in das Zentrum der Erzählung stellen, um die Ära ihrer Entstehung für alle Zeiten zu dokumentieren.

Bereits vor 100 Jahren inszenierte Charlie Chaplin mit „The Kid“ das ganz große Kinoglück, indem er ein Findelkind zum Steine werfenden Komplizen eines erfinderischen Glasermeisters werden ließ. Jene Momente, in denen das Kind die Nähe zum geliebten Ziehvater sucht, während der vor den Augen der Polizei größte Distanz demonstriert, gehören zu den ergreifendsten der Kinogeschichte.

1948 inszenierte Vittorio de Sica mit „Fahrraddiebe“ schließlich eines der Meisterwerke des italienischen Neorealismus. „Fahrraddiebe“ erzählt von der Tragödie des neunjährigen Bruno, der sich mit seinem Vater im Nachkriegs-Rom auf die Suche nach einem gestohlenen Fahrrad macht, das die Existenz der Familie sichern sollte. Über Jahrzehnte sah es so aus, als ließen sich zumindest in wohlhabenden Ländern solche Geschichten über Kinder am Rand der Gesellschaft nicht mehr glaubwürdig erzählen. Aber wie in den Blicken von „The Kid“ oder Bruno liegt auch in den Augen Moonees diese Verzweiflung.

Dabei liegt nur einen Steinwurf entfernt hinter den Ruinen Orlandos Disneyworld als Versprechen einer märchenhaften Zukunft.