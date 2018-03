Innsbruck, Graz – „Gwendolyn ist kein Sportfilm“, betonte Regisseurin Ruth Kaaserer bei der Diagonale in Graz. Und doch folgt die Dokumentation dem körperlichen Training ihrer Protagonistin. Gwendolyn Leick ist nämlich nicht nur promovierte Anthropologin, sondern auch dreifache Weltmeisterin im Gewichtheben. Das Erstaunliche daran: Sie begann erst in ihren 50ern damit.

Der Film folgt seiner vielseitigen, mit viel trockenem Humor ausgestatteten Hauptfigur im Alltag, zeigt sie in Gesprächen mit ihrer internationalen Patchwork-Familie in London, mit ihrem Sohn, ihrem Enkelkind und ihrem 20 Jahre jüngeren Mann und natürlich beim Training mit dem überaus einfühlsamen Coach Pat. Dieser war genauso wie die gebürtige Grazerin Gwendolyn selbst in Graz mit dabei.

Als Gwendolyn mit einer Freundin zum ersten Mal in seinem Club auftauchte, habe Pat recht schnell ihr Talent für olympisches Gewichtheben erkannt. 12 Jahre später steht er bei der Europameisterschaft in Aserbaidschan an ihrer Seite, als sie erneut versucht, eine Medaille zu erringen. Das olympische Gewichtheben „hat mir sehr imponiert, das war elegant und schnell und toll“, so Gwendolyn.

Der Film ist sehr körperlich, und erst gegen Ende des Films bekommen wir wirklich auch den Geistesmenschen und die Wissenschafterin Gwendolyn Leick präsentiert. Es geht Ruth Kaaserer also nicht unbedingt um den Gegensatz von Geist und Körper. „Ich hab’ vorher einen Film über drei jüngere Boxerinnen gemacht. Es hat sich mir die Frage gestellt, was passiert im Sport, wenn jemand älter wird und was passiert generell, wenn jemand altert. Ich habe nach einer außergewöhnlichen Persönlichkeit gesucht, aber dass ich so eine Persönlichkeit finde, hab’ ich nicht gewusst.”

Die Kamera bleibt dabei unbeteiligt, im bekannten Fly-on-the-Wall-Stil. Direkte Gespräche gibt es keine. Als Zuschauer dürfen wir so einen interessanten, aufgeschlossenen Menschen als Mensch kennen lernen. Gwendolyn: „Man kann sich immer überraschen lassen. Irgendwann is eh aus und bis dahin kann man ruhig offen lassen.“ (maw)