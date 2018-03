Von Angela Dähling

Schwaz – „Ton an, Kamera läuft!“, schallte es in den letzten Tagen mehrfach durch die Burg Freundsberg in Schwaz. Das Wahrzeichen der Silberstadt war Drehort für den neuen Kinofilm „Ein wilder Sommer“ des Filmemacher-Duos Anita Lackenberger und Gerhard Mader. „Die Burg ist die schönste Location, die man sich in Tirol vorstellen kann“, schwärmt die Regisseurin, die auch das Drehbuch zum Film schrieb. „Ein wilder Sommer“ thematisiert den Wandel von Arbeitswelt und Geschlechterrollen Anfang der 1980er-Jahre am Beispiel eines kleinen Ortes in der Wachau. Ein zunehmend freies Lebensgefühl ergreift auch die Jugend am Land, bis plötzlich die ortsansässige Fabrik schließt. Die fest geglaubten Lebensentwürfe der Menschen sind erschüttert und vor allem die Jugend ist auf der Suche nach einer Zukunft, die zwischen Ausbruch, Anpassung und Resignation verläuft.

Hinter den dicken Mauern des kleinen Rittersaales in der Burg wurde gestern eine der Schlüsselszenen des Dramas gedreht: mit Heinz Trixner, Eszter Hollosi und Martin Leutgeb. „Wir haben hier zudem in den letzten Tagen mit 30 bis 40 Komparsen aus der Region gedreht. Die Bevölkerung macht gerne mit und ich sehe es als eine zentrale Aufgabe, Menschen hier mit einzubeziehen“, sagt die gebürtige Wachauerin Lackenberger. Ihr Mann Gerhard Mader ist Tiroler. Zu den weiteren Darstellern im Film zählen u. a. Kristina Sprenger, Tom Gassner, Jürgen Tarrach, Gerti Drassl, Stefano Bernadin und Johann Nikolussi. Lackenberger drehte bereits für die Doku „Magische Weihnachten“ in Schwaz. Auch für „Magisches Ostern“, das 2019 ausgestrahlt werden soll, ist die Silberstadt Drehort. Weitere Sequenzen für „Ein wilder Sommer“ werden im Juni in Schwaz gedreht.