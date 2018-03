Innsbruck, Eisenstadt – Am 30. Jänner 1988, vor etwas mehr als 30 Jahren also, begann im ORF-Landesstudio Tirol die Erfolgsgeschichte der TV-Volksmusik-Sendung „Mei liabste Weis“. Regisseur Heinz Fechner, Aufnahmeleiter Peter Kostner und vor allem Moderator Franz Posch hatten ein Format geschaffen, das bis in die heutige Zeit überlebt hat und noch immer für Zuschauerquoten sorgt, von denen andere, ähnliche und wesentlich teurere Sendungen nur träumen können.

Das Konzept der Sendung hat sich im Laufe der vergangenen 30 Jahre nicht verändert: Posch und sein Team touren durch bodenständige Wirtshäuser und elegante Veranstaltungsorte, wo sie die Stars der echten, unverfälschten Volksmusikszene ebenso vor die Kamera bitten wie engagierte Nachwuchsmusike­­rinnen und -musiker.

Mit der 157. Ausgabe der „liabsten Weis“ starten Posch und Co. am Samstag, 24. März (20.15 Uhr, ORF 2) ins Jubiläumsjahr. Austragungsort ist der Haydnsaal im Schloss Esterházy in Eisenstadt, der nicht nur wegen seiner akustischen Qualität weit über die Grenzen des Burgenlands hinaus bekannt ist.

Als musikalische Gäste sind zu hören: Die Schürzenträger, acht Spitzenmusiker und eine Spitzenmusikerin, die sich u. a. der Pflege der burgenländischen Blasmusiktradition verschrieben haben; das Heanzen Quartett unter Leitung von Rudi Pietsch, das mit Vorliebe alte burgenländische Volksweisen zum Besten gibt; Agnes Palmisano, eine vielseitige Sängerin, deren Herz für einfache Lieder schlägt, die sie mit ihrem Charisma zu neuem Leben erweckt; das Streichquartett des Haydn- Philharmonie-Orchestra in Residence Schloss Esterházy; und ungarische Tänzerinnen, und das Ensemble Rajkó, die Csárdás in Reinkultur, begleitet von traditioneller ungarischer Volksmusik, bieten.

„Mei liabste Weis“, am Samstag, 24. März, um 20.15 Uhr auf ORF 2, ist wie immer eine Live-Sendung. (TT, mz)