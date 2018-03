Von Peter Angerer

Innsbruck – Im Stil einer billigen TV-Dokumentation ringen die ehemalige Eiskunstläuferin Tonya Harding (Margot Robbie), ihre Mutter LaVona (Allison Janney), ihr Ex-Ehemann Jeff Gillooly (Sebastian Stan) und ihr ehemaliger Leibwächter Shawn Eckardt (Paul Walter Hauser) um die Deutungshoheit über die Ereignisse um einen der großen Skandale der US-amerikanischen Sport- und Mediengeschichte.

1994, kurz vor den Olympischen Winterspielen in Lillehammer, Norwegen, wurde Hardings schärfster Konkurrentin Nancy Kerrigan mit einer Eisenstange eine Kniescheibe zertrümmert. Wenige Tage später konnten Gillooly und Eckardt als dummdreiste Drahtzieher des Anschlags verhaftet werden. Es blieb nur noch die Frage nach der Mittäterschaft Hardings zu klären und die ehrgeizige Sportlerin von Spielen und Eislaufverband auszuschließen. Aber der TV-Sender CBS, der die US-Übertragungsrechte besaß, bestand auf der Teilnahme Hardings. Ohne Konzept und eigenes Zutun des Senders war soeben das Trash-Fernsehen erfunden worden.

Eislaufen mit Harding und Kerrigan wurde zu „Schwanensee“ mit Heavy-Metal-Untermalung, zu Aschenputtel in Punkklamotten, aufgeführt im Vorhof der Hölle. Harding wurde zur „Eishexe“, Kerrigan zur strahlenden Prinzessin, die antagonistische Zuspitzung versprach Spitzenquoten und Werbeeinnahmen in unvorstellbaren Höhen. Da die Beteiligten in der „Rashomon“-Methode vier verschiedene Versionen der Geschichte erzählen, versucht es der Film nach dem schrägen Drehbuch von Steven Rogers auf eigene Faust.

Ein schlichtes Insert („40 Jahre früher“) verspricht objektive Aufarbeitung. LaVona schiebt wie eine Pinguinmutter ihre dreijährige Tochter in die Eisarena. Dazu gönnt sich die Kettenraucherin einen Schluck aus dem Flachmann. Die Kellnerin ist bereit, für die Ausbildung ihrer Tochter Überstunden zu machen, außerdem glaubt sie an Motivation zu außergewöhnliche Leistungen durch Züchtigung. Ton­ya wird nie ein Lob, sondern nur Beschimpfungen hören. Die Trainerin ist wegen des sozialen Hintergrunds eher skeptisch, aber an Tonyas Begabung für den Eiskunstlauf gibt es keinen Zweifel.

Das Missverständnis wird bei den ersten nationalen Bewerben deutlich. Statt emotionaler Melodien wählt das Ausnahmetalent Heavy Metal als Begleitmusik für seine Kür und trägt dazu selbstgenähte Kostüme. Sie steht als einzige US-Amerikanerin den Dreifach-Axel, den die Jury ignoriert, denn „wir bewerten“, sagt eine Richterin, „auch das Verhalten und das Erscheinungsbild“. Das kann Tonya nicht ändern und damit kann aus dem Traum von Karriere, Werbeverträgen und großem Geld nie etwas werden.

Immerhin kann sie sich von der schwarzen Pädagogik ihrer Mutter befreien – und landet beim nächsten Züchtiger. Jeff rechtfertigt seine Schläge als Liebesbeweise, in seltenen Momenten erlebt Tonya erstmals aber so etwas wie Zuneigung. Nur die Richter auf dem Eis bleiben unerbittlich. Während das Publikum über die athletischen und waghalsigen Vorführungen staunt, landet Tonya immer hinter den biederen Konkurrentinnen.

In der hermetischen Welt des Eislaufs bleibt für das Mädchen aus der Arbeiterschicht die Tür zum Märchen verschlossen.

Der australische Regisseur Craig Gillespie bedient sich in seiner Satire des Erzählprinzips von Martin Scorseses „The Wolf of Wall Street“, wenn er den Film anhält und die Beteiligten das eben Gesehene kommentieren lässt. Während die Strahlen der Verachtung Tonya noch durchbohren, richten sich die Scheinwerfer bereits auf die nächste gefallene Sport-Ikone. O. J. Simpson.

Die fantastische Margot Robbie – ebenfalls Australierin und Produzentin von „I, Tonya“ – spielte in Scorseses Film die Ehefrau des kriminellen Anlegers. Ihre Auftritte auf dem Eis demonstrieren auch den aktuellen Stand der CGI-Technik.