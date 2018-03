Innsbruck – Das Designerpaar Valentin D. (Dany Boon) und Constance (Laurence Arne) ist im Pantheon der modernen Kunst angekommen. Ihre Möbel erfreuen zwar vor allem Chiropraktiker, da die Benützung von Stuhl und Couch mit schweren körperlichen Schäden bestraft wird. Aber wer möchte sich als kleinlicher Banause outen, wenn die Kulturministerin zur Eröffnung ins Museum kommt?

Für Homestorys in Hochglanzmagazinen schwafelt das sich auch privat nahestehende Paar über „das große Nichts”. In diesen Geschichten darf auch nie das traurige Schicksal Valentins fehlen, der als Findelkind in einem Waisenhaus den Lebenskampf üben musste. Diese Erfindung mit einem Schuss Charles Dickens verbirgt Valentins wahre Herkunft aus dem Wilden Norden Frankreichs, der Heimat der Sch’tis.

Vor zehn Jahren gelang dem Schauspieler und Regisseur Dany Boon mit der Komödie „Willkommen bei den Sch’tis“ der größte Erfolg der französischen Kinogeschichte. 20 Millionen Franzosen amüsierten sich über die Strafversetzung eines von Kad Merad gespielten Postbeamten, der sich zuerst als Opfer inszenierte, um schließlich unter der Anleitung „des Zipfels” Dany Boon die Freude am Leben wiederzufinden. Einiges ließe sich noch über den Werbeslogan „20 Millionen Franzosen können nicht irren!” des deutschen Verleihs sagen, aber Schwamm drüber.

„Die Sch’tis in Paris” ist keine direkte Fortsetzung, obwohl Gastauftritte an den Komödienklassiker erinnern. Kad Merad schaut als geschädigter Kunstliebhaber vorbei, Line Renaud gibt wieder die Mutter. Die macht sich mit ihrem älteren Sohn Gustave, Schwiegertochter Louloute und Enkelin auf den Weg nach Paris, um sich in der Sonne von Valentins Ruhm zu wärmen. Doch der Star zeigt nur Kälte, leugnet inmitten der Pariser Schickeria jede Beziehung zu diesen in unverständlichem Dialekt sprechenden Menschen.

Damit entlarvt sich Valentin als Idiot der Familie, als der sonst sein in die Demenz geflüchteter Vater Jacques (Pierre Richard) gilt. Zugleich enthüllt der Film aber auch sein dramaturgisches Problem, da Boon nie bereit ist zu erklären, was an dieser Herkunft so furchtbar sein soll. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, benötigt der Film beinahe zwei Stunden, mehrere schicksalshafte Wendungen, damit Valentin endlich sagen kann, ich bin ein Sch’ti und stolz darauf. Damit verwandelt sich auch der familieneigene Schrottplatz in eine Wohlfühloase. Zum Start des Films vor zwei Wochen stürmten bereits zwei Millionen Franzosen die Kinos. (p. a.)