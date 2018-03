Von Joachim Leitner

Innsbruck, Bozen – Mit rund sieben Millionen Besuchern war Til Schweigers Tragikomödie „Honig im Kopf“ der erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres 2014. Weltweit spielte der Film mit Dieter Hallervorden als demenzkranker Amandus, der mit seiner Enkeltochter – gespielt von Emma Schweiger – auf seine letzte Reise nach Venedig aufbricht, mehr als 60 Millionen Euro ein.

Ein solcher Erfolg bleibt auch in Hollywood, wo Schweiger als Schauspieler seit Jahren in mehr oder weniger prominenten Nebenrollen reüssierte, etwa in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ oder zuletzt in „Atomic Blonde“, nicht unbeachtet. Und weil sich gerade Hollywood in den vergangenen Jahren aufs Wiederverwerten verstand, lag nahe, dass auch das US-Regiedebüt des 54-Jährigen ein Remake sein sollte. Ein Remake seines eigenen Erfolgsfilms. Aus „Honig im Kopf“ sollte „Head Full of Honey“ werden, wobei Oscarpreisträger Michael Douglas Hallervordens Part übernehmen soll. Im Juni 2016 veröffentlichte Schweiger ein Selfie mit Douglas auf seinem Facebook-Profil. Douglas werde den Film auch produzieren, so der Regisseur damals. Auch Douglas veröffentlichte Bilder des Treffens und kündigte den Beginn der Dreharbeiten für Anfang 2017 an.

Doch es kam anders: Inzwischen heißt Schweigers erste US-Produktion „Honey in the Head“. Zugegeben: eine eher kosmetische Korrektur. Und, das wiegt schwerer: Die Hauptrolle wird das dreifach Oscar-nominierte Hollywood-Raubein Nick Nolte gespielt. Der Start der Dreharbeiten sollen Anfang Mai in Deutschland beginnen. Und sie werden Schweiger und sein Team wie schon für den Originalfilm auch nach Südtirol führen. Ab 5. Juli sind insgesamt sieben Drehtage in Südtirol angesetzt. Neben dem Bahnhof und dem Franziskanerkloster in Bozen sollen unter anderem Schloss Prösels nahe Völs am Schlern, die Drei- Zinnen-Hütte in Toblach und der Kreithof in Eppan zur Filmkulisse werden. Über die landeseigene Filmförderung IDM werden die Dreharbeiten mit 400.000 Euro subventioniert.

Neben Nick Nolte wird auch dessen 10-jährige Tochter Sophie Lane für „Honey in the Head“ vor der Kamera stehen. Sie dürfte den Part übernehmen, den 2014 Til Schweigers Tochter Emma gespielt hat. Für die weiteren Rollen wurden u. a. Matt Dillon („Verrückt nach Mary“), Emily Mortimer („Match Point“) und Jacqueline Bisset („Die amerikanische Nacht“) engagiert.

Das von Til Schweiger und Hilly Martinek verfasste Originaldrehbuch wurde für das US-Remake von der Britin Jojo Moyes, deren Bestseller „Ein ganzes halbes Jahr“ 2016 erfolgreich verfilmt wurde, adaptiert.

Wann „Honey in the Head“ in die Kinos kommen soll, ist noch nicht bekannt.