Von Peter Angerer

Innsbruck – Sicher, der wahr­e Charakter eines Menschen zeigt sich in Gefahr und Not, aber schon ein Abend­essen bei Josef Stalin (Adrian McLoughli­n) kann zur Mutprobe werden. Die Veteranen der Revolution haben sich die Bäuche vollgeschlagen, Wodka­flaschen stehen auf dem Tisch.

Wer kann jetzt den besten Witz erzählen? Da ist natürlich Vorsicht geboten. Nikita Chrusch­tschow (Steve Buscem­i) ist sonst der Spaßmacher in der Runde, aber eine Pointe, die den Diktator verärgert, kann Sibirien bedeuten. Georg­i Malenkow (Jeffrey Tambor), Sekretär des Zentralkomitees, wagt einen humoristischen Versuch, schließlich muss jeder Lacher richtig gesetzt werden. Lawrenti Beria (Simon Russell Beale) dirigiert Geheimdienst und Innenministerium und weidet sich an der verschwitzten Verlegenheit der Tischgesellschaft. Er weiß über jeden alles, weiß, dass der Ministerpräsident Wjatscheslaw Molotow (Ex-Monty-Python Michael Palin) gerade seine jüdische Frau geopfert hat, um Stalin zu gefallen. Was ist dagegen ein falscher Lacher? Aber Stalin ist der Witze überdrüssig geworden. Im Radio hört er ein Klavierkonzert. Mit Mozart möchte er seine Nachtruhe beginnen, doch von diesem Konzert gibt es keinen Mitschnitt, was den Rundfunkdirektor zum Schwitzen bringt. Über jedem Wunsch Stalins steht bei Nichterfüllung die Drohung Gulag. Das Konzert muss wiederholt werden. Von der Straße wird armseliges Publikum rekrutiert, der schnell gepressten Schallplatte legt die Pianistin Maria Yudina (Olga Kurylenko) eine Anklage an den Massenmörder bei. Stalin öffnet das Paket, findet den Zettel und – es ist der 2. März 1953 – erleidet einen Schlaganfall. Nun gilt auch für die Wachen, die den Knall des Fallenden hören, das Diktat größter Diskretion, weshalb der Diktator erst anderntags in seinen Ausscheidungen liegend aufgefunden wird.

Das ist, in nur wenigen Minuten vorgeführt, eine grandiose, virtuos inszenierte Eröffnung, aber können diese fünf Dumpfbacken in Armando Iannuccis „The Death of Stalin“ wirklich jene Verantwortlichen für den „Großen Terror“ in der Sowjetunion gewesen sein? Andererseits verraten auch die Personalrochaden in der aktuellen Trump-Regierung hohes Komikpotenzial.

Die Politsatire des schottischen Regisseurs (nach einer Graphic Novel der Franzosen Fabien Nury und Thierry Robin) über den Machtwechsel im Kreml erregte Anfang des Jahres weltweites Interesse, als das russische Kulturministerium den bereits genehmigten Kinostart widerrief. Damit Neugierige nicht auf die Idee kommen konnten, vielleicht etwas zu versäumen, wurde ein Komitee aus Duma-Abgeordneten gegründet, das nach der Ansicht des Films Argumente zur Abschreckung liefern sollte: „Langweilig, abstoßend und beleidigend“ bedeutet für sowjetisch geschulte Russen natürlich das Gegenteil.

Während Stalin in seiner Lache verendet, setzt Chruschtschow ein Gedächtnisprotokoll über den Witzeabend auf, um bei nächster Gelegenheit auftrumpfen zu können. Als ihn schließlich der Notruf erreicht, stürmt er im Pyjama an den Ort des Grauens. Zwischen den Mitgliedern des Politbüros entbrennt ein mörderisch komischer Wettlauf um Todeslisten und die Deutungshoheit der Lehre des Terrors und da bleibt das Lachen nicht gerade selten wie eine grobe Gräte im Hals stecken.