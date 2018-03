Von Peter Angerer

Innsbruck – Was Zhenya (Maryana Spivak) und Boris (Alexey Rozin) miteinander verbindet, ist nur noch Streitmasse. Da gibt es eine Eigentumswohnung am Stadtrand, Interessenten können demnächst mit einer U-Bahn-Anbindung rechnen. Darüber gibt es noch den erbitterten Sorgerechtsstreit um ihren Sohn Alyosha (Matvey Novikov). Der Zwölfjährige, den die Eltern schlafend in seinem Zimmer vermuten, muss sich anhören, wie mit seiner Geburt das Unglück dieser Ehe begonnen haben soll. Zheny­a und Boris schieben sich das ungewünschte Kind wie wertlosen Plunder auf einem Flohmarkt zu, es gibt auch sonst keine Verwandten, die bereit wären, sich um den Buben zu kümmern.

Im dunklen Flur verborgen, rinnen Alyosha die Tränen des Elends über die Wangen, dieser angekündigte Aufbruch ins Ungewisse ist mehr, als ein Kind aushalten kann. Die Erwachsenen bewerfen sich im Wohnzimmer weiter mit den schmutzigen Resten ihrer Beziehung, ohne zu bemerken, dass es ihre Gleichgültigkeit war, die jeden Winkel ihres Lebens mit Hass ausgefüllt hat.

Um den Anforderungen des russischen Alltags gerecht zu werden, balancieren die beiden auf dem schmalen Grat der Selbstverleugnung. Die Gesellschaft ist zufrieden, wenn Bemühungen in der Verstellungkunst sichtbar werden. Zhenya kann mit einem auffrisierten Profil im Netz und einem Millionär einer angenehmen Zukunft entgegensehen. Diese Vorgangsweise entspricht schließlich auch der nationalen Politik. In den TV- und Radiosendungen wird ständig vor „hysterischen Reaktionen“ auf falsche Informationen gewarnt.

Boris steht hingegen vor existenziellen Konflikten. Seine neue Freundin Masha (Marina Vasilyeva) erwartet ein Kind von ihm, doch sein Arbeitgeber, ein russisch-orthodoxer Fundamentalist, duldet weder Scheidungen noch unmoralisches Verhalten bei den Mitarbeitern. In diesem Kreislauf aus Selbstbezogenheit und Überlebenskampf entgeht den Eltern allerdings das Verschwinden ihres Sohnes. Sie sind nicht gerade erschüttert, aber da bereits die Schulbehörde den möglichen Schulschwänzer gemeldet hat, müssen auch Zhenya und Boris den Anschein von Besorgnis darstellen.

Als Andrey Zvyagintsev 2015 mit seiner wuchtigen Parabel „Leviathan“ über Korruption und Macht in der russischen Provinz den Golden Globe gewann, wurde er nach seiner Rückkehr von den russischen Medien als Verräter begrüßt, der seinen Ruhm nur der Nestbeschmutzung verdanke. Gegen seinen neuen Film „Loveless“, in Cannes mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet, war „Leviathan“ aber noch ein optimistisches Abenteuer.

Die Menschen bewegen sich in langen Einstellungen wie Zombies durch Albtraumlandschaften und Industrieruinen, doch sie sind nicht von Viren, sondern von einer zynischen Politik verseucht worden. Niemand interessiert sich für das Schicksal des traurigen Kindes. Da es keinen Hinweis auf ein Verbrechen gibt, verweist die Polizei auf private Institutionen.

Am Ende hängen noch die Vermisstenanzeigen an den Bushaltestellen, doch vier Jahre sind seit dem Verschwinden Alyoshas vergangen. Aus dem Radio sind – 2016 – wieder Kriegsnachrichten aus der Ukraine zu hören.

Filme über verzweifelte Situationen und ratlose Menschen enden meistens mit einem eingefrorenen Bild, das gleichermaßen an Ungewissheit oder einen Hoffnungsschimmer denken lässt. Andrey Zvyagintsev friert dagegen seine Zhenya buchstäblich als allegorische Figur ein. In einem weißen Trainingsanzug mit der stolzen Aufschrift „Russia“ geht sie auf die Veranda ihrer Designer-Wohnung. Sie startet ein Laufband und läuft gegen die Kälte an. Es ist der Beginn einer langen Eiszeit.