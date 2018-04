Von Marian Wilhelm

Innsbruck – „Er ist einer dieser Schauspieler, die wissen, dass ihr Gesicht eine Geschichte ist.“ Gemeint ist Harry Dean Stanton, der legendäre Charakterdarsteller, der in „Lucky“ seinen letzten großen Auftritt hat. Drehbuchautor Sam Shepard, von dem diese Aussage stammt, hat ihm seine berühmteste Rolle geschrieben: Travis in „Paris, Texas“ von 1984 – seine erste Hauptrolle nach Jahrzehnten am Rande des Scheinwerferlichts. Weil ein Schauspielerleben immer auch die Summe seiner Rollen ist, ist „Lucky“ auch ein fernes Echo von Travis. Wim Wenders schickte ihn einst stumm durch die Wüste. Nun ist er endlich angekommen – und zu Lucky geworden.

In seinem 89-jährigen Gesicht liegt die ganze Melancholie des Kinos, sehen wir doch einem Toten beim Leben zu. Harry Dean Stanton starb im September 2017. Den fertigen Film hat er nicht mehr gesehen. Das erzählte Regisseur John Carroll Lynch im Herbst in Wien, wo „Lucky“ die Viennale eröffnete. Lynch, der mit „Lucky“ seinen ersten Spielfilm inszenierte, ist selbst Schauspieler, er weiß die Stärke seines Ensembles rund um Stanton zu nutzen.

Ein wunderbar-leichter Optimismus durchweht diesen Abgesang auf ein Darstellerleben. Lucky ist dem Stoiker Harry Stanton auf den Leib geschrieben, wiederholt sogar Aussagen aus dem Doku-Porträt „Harry Dean Stanton: Partly Fiction“ als Dialoge. Genauso wie Stanton ist Lucky ein Einzelgänger, der mit buddhistischer Gelassenheit auf den Tod wartet. Einer, der an seinen Routinen festhält: Er macht täglich fünf Yoga-Übungen, holt sich seine Milch, löst ein Kreuzworträtsel und trinkt abends eine Bloody Mary im Pub. Als er bei seinem Morgen-Ritual plötzlich das Bewusstsein verliert, gerät sein Leben aus den Fugen.

Symbolisch steht dafür auch die kleine Geschichte der verschwundenen Schildkröte namens „President Roosevelt“, die am Anfang und Ende des Films durch die Wüste krabbelt. Ihr Besitzer Howard, herrlich verkörpert vom Filmemacher David Lynch, ist verzweifelt. In der Bar wird dann nebenbei auch über das Leben philosophiert, wenn Lucky meint „Realism is a thing!“.

Nach seinem Schauspiel-Können gefragt, gab der Lakoniker Staton einmal zu Protokoll, dass er das Kostüm den Charakter kreieren lasse, er spiele nur sich selbst. Auch „Lucky“ lässt Hauptfigur und Darsteller bewusst immer wieder deckungsgleich werden. Sein Tod verleiht der Geschichte des Films eine ungeahnte Authentizität und Aura. Solche Wechselbeziehungen zwischen Spielfilm und Wirklichkeit gibt es im Kino nur selten, etwa in der Marseillaise-Szene im Refugee-Film „Casablanca“. „Lucky“ ist zugleich die Geschichte seines Darstellers, eine melancholisch-liebevolle Hommage. Die Karriere des Harry Dean Stanton kulminiert nun in diesem letzten, leichten Film – und es ist der schönste Abschied, den man einem Schauspieler nur wünschen kann.

Lucky, der am einmal Erprobten festhält, weiß, dass mit ihm auch ein Zeitalter stirbt. Hier öffnet seine kleine Geschichte großen Interpretationsspielraum: Die alten Cowboys in den Salons werden abgelöst von jungen, auch spanischsprachigen Amerikanern. In einer der schönsten Szenen des Films bringt ihnen der begnadete Sänger Harry Dean Stanton bei einem Kindergeburtstag ein grandioses mexikanisches Ständchen, als leichten Abgesang: „Volver, Volver“.

„Lucky“ ist auch eine Geschichte über die Vereinigten Staaten der Gegenwart.