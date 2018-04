Ötztal-Bahnhof – Der britische TV-Moderator Andy Torbet ist Marinetaucher, Skydiver, Bombenentschärfer und alpiner Erstbesteiger. Seiner Risikofreude und seiner Liebe fürs Extreme geht er in seiner Sendung „Beyond Bionic“ nach. In dem Format für das Kinderprogramm der BBC (Children‘s BBC, kurz: CBBC) versucht der Moderator die Höchstleistungen von Tieren zu erreichen. Für die Folge „Grasshopper“ kam er extra nach Tirol.

In der Area 47 versuchte er sich am Outdoor Blobbing, um – ähnlich wie eine Heuschrecke – einen Sprung in der zehnfachen Höhe der eigenen Körperlänge zu schaffen. Ein riesiges Luftkissen hilft dabei zu ungeahnten Luftständen. Während der Blobber an einem sitzt, springen die Jumper auf das andere Ende und katapultieren den Kollegen meterhoch in die Luft. Anschließend landet er im Wasser.

Welche Höhe der Brite erreichte, will die Area 47 in ihrer Aussendung nicht verraten und verweist auf den Ausstrahlungstermin am 3. April um 16.40 Uhr auf CBBC. (TT.com)