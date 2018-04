Wien – Am Rande der Romy-Gala hat Schauspielerin Gerti Drassl gegenüber Ö3 die Gerüchte über einen Ausstieg aus der ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber“ bestätigt. „Ich hoffe, dass es so gut weitergeht und dass es so eine tolle Serie bleibt.“

Ihre Kollegin stehe nicht so gerne in der Öffentlichkeit, erklärte sich Nina Proll das Ausscheiden Drassls: „Ich glaube, ihr war der Rummel zu viel. Sie steht lieber auf der Theaterbühne.“ (TT.com)