Wien – Die Schauspielerin Gerti Drassl wird bei der vierten Staffel der ORF-Serie „Vorstadtweiber“ auf eigenen Wunsch „nicht mehr in diesem Umfang zur Verfügung stehen“, wie der ORF am Montag auf APA-Anfrage mitteilte. Die Figur der Maria Schneider werde aber „weiterhin Teil der Geschichte sein“, über das Ausmaß befinde man sich noch in Gesprächen. Zuvor hatte Ö3 über einen Ausstieg berichtet.

Bereits am Ende der dritten Staffel war die Figur der Maria nur mehr über „Skype“ aus Indien zugeschaltet worden. Die Dreharbeiten für die vierte Staffel des Erfolgsformats, die diesmal von Harald Sicheritz und Mirjam Unger in Szene gesetzt wird, starten im Juli. (APA)