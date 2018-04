Innsbruck – Bis zum 24. Mai müssen sich die Fans hierzulande noch gedulden, bis sie endlich erfahren, wie die Geschichte von Han Solo begann. Und was ihn antrieb, zum legendären Schmuggler und Draufgänger zu werden. „Ist es Rache? Geld? Oder was anderes?“, will Qi‘Ra, gespielt von „Game of Thrones“-Star Emilia Clarke wissen.

Alden Ehrenreich tritt in dem neuesten Spin-off der „Star Wars“-Saga in die Fußstapfen von Harrison Ford, der als Han Solo zum Weltstar wurde. In dem neuen Film spielen natürlich auch der Millennium Falcon und Chewbacca eine große Rolle. Zur Besetzung gehören zudem Woody Harrelson (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) und Dan Clover als Lando Calrissian, dem „besten Schmuggler“. Regie führte Ron Howard. (TT.com)