„Stronger" ist eine Comeback-Geschichte. Nach dem Bombenattentat auf den Boston-Marathon 2013 verliert Jeff Bauman beid­e Beine. Er war jedoch kein Läufer, sondern wartete im Ziel auf seine Ex-Freundin Erin, um sie zurückzugewinnen. Der Film erzählt insgeheim auch ihre Geschichte, Tatiana Maslany („Orphan Black") bringt diesen moralischen Konflikt superb auf die Leinwand. Als Jeff im Krankenhaus aufwacht und der Polizei sofort ein Phantombild des möglichen Attentäters liefert, avanciert er zum Symbol für die Entschlossenheit unter dem Motto „Boston Strong". Dieses so typisch amerikanische Motiv könnte durchaus zum patriotischen Helden-Rührstück werden. Regisseur David Gordon Green („Prince Avalanche") setzt den Fokus jedoch bewusst nah an. Politik bleibt außen vor, lediglich als Sport-Maskottchen für das Hockey- und Baseball-Team muss Jeff herhalten. Doch gerade diese Publicity macht sein ohnehin nicht einfaches neues Leben ohne Beine nicht besser. Im Grunde geht es in „Stronger" um eine Familie und eine Beziehung. Dass ausgerechnet der Verlust der Beine die Renaissance bringen soll, ist eine interessante Dynamik. Jake Gyllenhaal spielt das Opfer dabei überraschend unheldenhaft. (maw)