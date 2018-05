Von Peter Angerer

Innsbruck – In irgendeinem Wald in Norwegen macht Trond (Henrik Rafaelsen) seine kleine Tochter Thelma mit den Geheimnissen der Jagd vertraut. Außerhalb Amerikas erscheint dieser Initiationsritus etwas ungewöhnlich, denken wir uns noch, als auch schon ein Rehkitz zwischen zwei Bäumen nach Futter sucht. Wenn der Vater jetzt auf Bambi schießt, liegt unweigerlich ein Fluch über dem Kommenden. Es ist mit einem Horrorfilm zu rechnen. Trond zieht behutsam das Gewehr von der Schulter, legt an, schwenkt das Gewehr und der Lauf ist nun auf Thelmas Kopf gerichtet. Nach diesem alttestamentarischen Prolog wechselt der Film ohne Umschweife in die Großstadt.

Thelma (Eili Harboe) studiert zwölf Jahre später in Oslo Biologie, aber kaum hat sie ein paar Vorlesungen gehört, hadert sie mit ihrem Glauben. Beim ersten Besuch ihrer Eltern macht sie sich über die Leute lustig, die an der Vorstellung festhalten, die Welt sei vor 6000 Jahren erschaffen worden. Sofort bereuen Trond und seine auf einen Rollstuhl angewiesene Frau Unni (Ellen Dorrit Petersen), ihre behütete Tochter den Verführungen der Großstadt überlassen zu haben. Der Vater fordert Demut, die von der Studentin prompt geliefert wird. Wer möchte sich schon des Hochmuts bezichtigen lassen, weil man glaubt, „sich über andere Menschen zu erheben“.

In noch größere Verwirrung stürzen Thelma ihre Gefühle für Anja (Kaya Wilkins), die im Hörsaal ihre Nähe sucht. Auf den ungewohnten Kontakt mit anderen Studenten reagiert Thelma mit einem epileptischen Anfall. Die Neurologen stehen vor einem Rätsel, denn Thelma ist keine Epileptikerin. Es sind Gedanken und Erinnerungen, die diese Anfälle auslösen. Glücklicherweise bleibt den Ärzten Thelmas telekinetische Begabung verborgen, denn immer, wenn sich die Studentin bewusstlos und zuckend auf dem Boden windet, kann sie Menschen verschwinden oder in Flammen aufgehen lassen.

Vielleicht ist alles aber auch ganz harmlos und entspringt einer Fantasie, die dabei ist, neue, überfordernde Eindrücke zu verarbeiten und dabei die Täuschungen der Sinne für bare Münze nimmt.

Nach Filmen wie „Auf Anfang“ (2006) und „Oslo, 31. August“ (2011) ist der norwegische Regisseur Joachim Trier längst im internationalen Kino angekommen, doch nach „Louder Than Bombs“ (2015) ist er für „Thelma“ zurückgekehrt, um skandinavische Motive um Schuld und Schande mit den Visionen der großen Meister des US-amerikanischen Horrorkinos zu verknüpfen. Also: Die sündigen Zweifler aus Ingmar Bergmans Horroruniversum treffen auf Brian de Palmas verunsicherte Jugendliche in „Carrie“. Anders als de Palma verzichtet Trier jedoch auf die einschlägigen Effekte, um den Horror zu generieren. „Thelma“ setzt auf die emotionalen Sensationen, die sich aus den Zumutungen der Adoleszenz oder der erwachenden Sexualität ergeben.