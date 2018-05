Imst – Kürzlich waren zwei Moderatoren des TV-Senders KiKA zu Gast in Hoch-Imst. Dabei drehte das Team einen Beitrag über die längste Alpen-Achterbahn der Welt, den Alpine Coaster. Die Ausstrahlung erfolgt übrigens bereits am Pfingstmontag, den 21. Mai, um 20 Uhr.

Für das Format „KiKA Live“ besuchten die beiden Moderatoren Jess und Ben zusammen mit ihrer Crew verschiedene Sommerrodelbahnen, darunter eben den Alpine Coaster Imst. Die Sendung läuft Montag bis Donnerstag um 20 Uhr und richtet sich vor allem an 10- bis 15-jährige Zuseher. In diesem Magazin werden hauptsächlich Themen behandelt, die Jugendlichen im täglichen Leben begegnen. KiKA erzielte 2017 in der relevanten Zielgruppe der 3- bis 13-Jährigen eine Reichweite von 19,2 Prozent.

„Es freut uns sehr, dass der Alpine Coaster Imst im Hauptabendprogramm des Kinderkanals zu sehen ist“, sagt der Chef der Imster Bergbahnen, Bernhard Schöpf. „Die Dreharbeiten verliefen vielversprechend und die beiden Moderatoren waren sichtlich angetan.“ (TT)