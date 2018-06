„Natürlich haben Menschen hier ernstere Probleme als die ordentliche Archivierung ihrer Tonträger", sinniert der Plattenlabelbetreiber und Musikmanager Chris Kirkley während seiner Reise durch Niger. Trotzdem entdeckt er in diesen Gegenden, die für gewöhnlich durch Al-Qaida-Terror und Krisen traurige Medienpräsenz erlangen, einige Musiker, ja sogar Musikerinnen, die ihn sofort begeistern. Dazu gehören der Keyboard-Virtuose Hama, die Gitarristin und Sängerin Fatou oder die Alternative-Rocker von Mdou Moctar & the Band. Der US-Amerikaner wollte sie alle aufnehmen und unter seinem Label „Sahel Sounds" veröffentlichen, ein Projekt jenseits des Mainstreams, das dennoch sehr erfolgreich wurde. Die Filmemacher des Neopan Kollektiv durften ihn auf seinen Reisen begleiten und porträtieren.

Erfrischend an Kirkleys Arbeit ist die Tatsache, dass er sein Label weniger aus kommerziellen Interessen, sondern aus Liebe zur Kunst betreibt: „Seinen Künstlern begegnet er auf Augenhöhe und mit Wertschätzung", beschreibt Regisseur Florian Kläger. Das Werk von Neopan trägt den Titel „A Story of Sahel Sounds", es lief im Rahmen des Internationalen Filmfestivals Innsbruck und wurde in den Kategorien für Dokumentarfilme und bei der Publikumswahl prompt zum zweifachen Sieger gekürt. Die Preise sind mit 3000 bzw. 1000 Euro dotiert. Den 5500-Euro-Filmpreis des Landes Tirol für die Kategorie Internationaler Spielfilmwettbewerb holte „Cocote" von Nelson Carlo De Los Santos Arias. „Wallay" von Berni Goldblat gewann den Südwind-Jugendfilmpreis von 1000 Euro, der Kurzfilmpreis der Universität Innsbruck mit 400 Euro Preisgeld ging an „8 Minutes" von Giorgi Gogichaishvili und Dato Abramishvili.

Die Gewinner der Spiel- und Dokumentarfilmkategorie werden heute noch einmal im Leokino und im Cinematograph gezeigt. (kasma)