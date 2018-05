Los Angeles, Götzis – Die siebenjährige Aurelia wird durch die Luft geschleudert, als wäre sie eine Feder. Ein junges Mädchen wird von zwei Männern wie ein Sprungseil herumgewirbelt. Es sind akrobatische Hingucker wie diese, die in der ersten Folge der 13. Staffel der US-Talentshow „America‘s Got Talent“ für Begeisterungsstürme bei Jury und Publikum sorgten – ausgelöst von einer Tanzgruppe aus Vorarlberg. Am Ende drückte Topmodel Tyra Banks den „Goldenen Buzzer“ und katapultierte die Tänzer direkt in die Live-Shows.

Vom Büro und der Schule in die Halle

„Zurcaroh“ nennt sich die 48-köpfige Truppe aus Götzis. Die Akrobaten sind zwischen sieben und 40 Jahre alt – aber keiner von ihnen ist ein Profi. „Wir sind alle Amateure und gehen direkt vom Büro bzw. der Schule zum Training in die Halle“, erzählte Christoph Hämmerle, der bei dem Auftritt in Los Angeles mit dabei war, den Vorarlberger Nachrichten. Trainiert werden sie vom Brasilianer Peterson da Cruz (37), der „Zurcaroh“ 2009 gegründet hatte. Zwei bis vier Stunden Training stehen bis zu viermal wöchentlich auf dem Programm. Das Mantra des 37-Jährigen: „Wer stehen und reden kann, ist dabei.“

Den Auftritt gibt‘s hier im Video:

Apropos stehen: Standing Ovations gab es während des Auftritts der Vorarlberger am Dienstag reichlich – auch von der Jury, bestehend aus Heidi Klum, Simon Cowell, Mel B, Howie Mandell und Moderatorin Tyra Banks. Letztere war es auch, die die Performance mit dem „Goldenen Buzzer“ und somit dem Einzug in das Viertelfinale belohnte. Jury-Urgestein Simon Cowell pflichtete ihr bei: „Das war eines der unglaublichsten Dinge, die ich je gesehen habe.“

Nächster Auftritt Ende August

Am nächsten „Kracher“ arbeitet die Truppe bereits. Ende August geht in den Universal Studios in Los Angeles nämlich die erste Live-Show über die Bühne. Chancen für das Finale der größten Talenteshow der Welt können sich die Österreicher auf jeden Fall ausrechnen. Dem Gewinner winken eine Million Dollar Preisgeld und einen Showvertrag für Las Vegas.

Auch im Netz sind die Tänzer ein Hit – das Video ihrer Einlage wurde auf Facebook in weniger als 22 Stunden bereits 52 Mio. Mal angesehen. Zwei Tage später (Stand: Donnerstagnachmittag) steht der Zähler bereits auf 90 Millionen Klicks, zusätzliche 1,3 Millionen Mal wurde das Video geteilt. (TT.com)