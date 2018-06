New York – Vor exakt 20 Jahren – am 6. Juni 1998 – flimmerten erstmal Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones und Miranda Hobbes in den USA über den Bildschirm. Manolo Blahniks, Cosmopolitans und vor allem ungewohnt unverblümte Gespräche über Sex machten die vier ungleichen Freundinnen aus Manhattan schnell zum Kult. Noch heute können Fans in New York eine „Sex and the City“-Tour buchen, bei der berühmte Drehorte der Serie wie die „Magnolia Bakery“ abgeklappert werden.

Sechs Staffeln, 94 Folgen und gefühlt 100 Beziehungsanläufe von Carrie und „Mr. Big“ später endete die Serie schließlich 2004. Zwei Kinofilme folgten, auch diese lockten trotz schlechter Kritiken unzählige Fans ins Kino. (TT.com)