Von Cornelia Ritzer

Wien – Am 1. Juli übernimmt Österreich den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Das Programm für die Präsidentschaft überreichte die Bundesregierung der Kommission sogar persönlich, die TT berichtete. Bei der gestern gestarteten Medienenquete gab es für die schwarz-blaue Regierung zusätzliche Aufträge.

Keynote-Speaker Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender des Springer-Konzerns, wünscht sich österreichische Unterstützung bei zwei wesentlichen Weichenstellungen im Regulierungsbereich auf EU-Ebene. Als „zukunftsentscheidend“ und „schicksalshaft“, damit europäische Verleger auch künftig Inhalte anbieten können, bezeichnete er die „Entscheidung über ein europäisches Verlegerrecht“. Es gehe um die Frage, ob „geistiges Gut geschütztes Gut ist“, derzeit sei das nicht der Fall. Zum Zweiten kritisierte der Manager die vorliegenden E-Privacy-Pläne. Anstatt die Daten der User zu schützen, würden diese „die amerikanischen Monopole noch stärker machen“. Diese Maßnahmen brauche es, um den Online-Riesen wie Facebook und Google beikommen zu können.

Geht es um die Themen Online-Plattformen – die für viele Nutzer im digitalen Zeitalter zum täglichen Begleiter geworden sind –, kommt beständig der Ruf nach Regulierung. Claire Bury, Vertreterin der EU-Kommission bei der zweitägigen Veranstaltung im Wiener Museumsquartier, erteilte „Überregulierung“ aber postwendend eine Absage. Doch auch wenn die großen Fragen Marktanteile und Wettbewerb – also die Chance, finanzielle Gewinne zu machen – sowie Demokratie und Digitalisierung immer wieder angeschnitten wurden, ging es letztendlich immer wieder um das öffentlich-rechtliche Fernsehen – den ORF.

Die Medienenquete wurde von ÖVP-Medienminister Gernot Blümel vorbereitet, um „einen echten medienpolitischen Diskurs zu starten“, kündigte er zu Jahresbeginn an. Seitdem wurde der FPÖ-Politiker Norbert Steger zum Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats gewählt – mit Mehrheit, trotz vieler mahnender Worte Richtung ORF-Journalisten. So hatte Steger sich öffentlich über den Gesichtsausdruck des ZiB2-Moderators Armin Wolf beim Interview von FPÖ-Politikern beschwert. Auch die ORF-Auslandskorrespondenten wurden von Steger als zu meinungslastig kritisiert. Die politischen Attacken auf den ORF führten dazu, dass mehrere prominente deutsche Journalisten einen offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verfassten und Solidarität mit den ORF-Journalisten zeigten.

Was die Enquete aus Sicht von ÖVP-Medienminister Blümel leisten soll, formulierte dieser gestern so: Wie kann man gewährleisten, dass es in zehn, fünfzehn Jahren überhaupt noch relevante österreichische Medien und eine pluralistische Medienwelt gibt? Und wie sicherstellen, dass es noch österreichische Inhalte, besonders im digitalen Raum gibt?

Und während vor den Türen der Veranstaltung Flyer für das Anti-GIS-Gebühr-Volksbegehren verteilt wurden und es immer wieder Rufe für ein GIS-Aus aus der Politik gibt, kam gewichtige Unterstützung für die Gebührenfinanzierung von Turner-Manager Gerhard Zeiler. Diese sei „die wesentlichste Grundlage“ eines öffentlich-rechtlichen Senders. Und das sage er aus Überzeugung – nicht als einstiger ORF-Generaldirektor.